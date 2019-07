La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha dejado este viernes la puerta abierta a la entrada en el Gobierno a dirigentes de Podemos como Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique y ha insistido en que el "escollo" para un ejecutivo de coalición es su líder, Pablo Iglesias. La dirigente socialista ha hecho estas declaraciones después de que Vozpópuli adelantara en exclusiva esa posibilidad.

Preguntada en varias ocasiones en RNE, Lastra no ha negado la posibilidad de que otros miembros "reconocidos" de Podemos puedan formar parte del gabinete de Sánchez y ha reiterado el interés del PSOE en sacar adelante la investidura la próxima semana. Ha dicho que siempre ha defendido el entendimiento con Podemos y ha vuelto a pedir a Iglesias que cree ya un equipo para negociar la participación de su partido en el Gobierno y un acuerdo programático.

Como adelantó este diario, en el entorno de Iglesias va cuajando la idea de que el secretario general renuncie a entrar en el Consejo de Ministros, pero exigiendo como contrapartida que entren en el órgano de gobierno dirigentes de primer nivel del partido. Las fuentes consultadas tanto de La Moncloa como de Podemos apuntan a que Montero podría ocupar la cartera de Vivienda: la número dos del partido morado fue portavoz de la plataforma PAH. Otras fuentes también hablan a Vozpópuli de dirigentes como la jueza Vicky Rosell y el inspector de Trabajo y Seguridad Social y profesor de la Universidad de Valencia, Héctor Illueca.

Un Consejo de Ministros sin Iglesias

"No se trata de vetos, la participación se negocia", ha afirmado esta mañana Lastra, a la vez que ha pedido "mesura" a Podemos en sus reacciones. Lastra ha garantizado que el rechazo a Iglesias no se debe a una cuestión personal, sino a que es el líder de un partido y de que "no puede haber dos almas, dos voces" distintas dentro de un gobierno. "Son hechos, no es lo mismo que una declaración la haga una ministra de Vivienda o que la haga un vicepresidente del Gobierno poniendo en cuestión la calidad de la democracia en nuestro país", ha advertido.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha señalado que su formación no tiene líneas rojas a la hora de plantear una negociación con el PSOE para formar un gobierno de coalición, tras el veto expresado por Sánchez a la incorporación de Iglesias en un futuro gabinete.

En una entrevista en la Cadena SER, la dirigente ha recalcado que su partido plantea las conversaciones para un Ejecutivo de coalición "sin vetos, ni líneas rojas". Y sobre la posibilidad de que sea Montero quien entre en el Gobierno, la dirigente de Podemos no ha querido valorar esta hipótesis, asegurando que el debate "no es de nombres".

Ayer, Iglesias pidió a los suyos "calma" después de que Pedro Sánchez oficializara que el "escollo" para un pacto de coalición es la presencia del secretario general de Podemos en el Consejo de Ministros. Y esta mañana, en una tribuna firmada en 20 Minutos, Iglesias ha vuelto a incidir en que "hay que tener paciencia con el PSOE" y que cree que "habrá gobierno de coalición". Todas las piezas parecen encajar, aunque faltan días para los debates clave del próximo 23 y 25 de julio.