PSOE, Podemos y los separatistas tumban la petición de Cs para que Sánchez active el 155

El Congreso ha tumbado este martes la proposición no de Ley de Ciudadanos en la que instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a enviar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el requerimiento previo a la activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La iniciativa defendida por Albert Rivera desde la tribuna ha contado con el voto favorable del PP, pero ha sido desestimada con votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT. "El señor Torra, lejos de rectificar, lo que hace es alentar a la violencia. Les dice a los comandos separatistas que tienen que apretar más sobre los demócratas. Y eso tiene consecuencias", ha advertido el líder naranja durante su intervención.

"Si este viernes ocurre una desgracia, también será responsabilidad suya", ha espetado Rivera sobre las movilizaciones convocadas por diversos sectores independentistas con motivo del Consejo de Ministros que se celebra este viernes 21 de diciembre en Barcelona.

"¿A este Gobierno no le parece razonable hacer el requerimiento?", se ha preguntado Rivera aludiendo a la bancada socialista. "Si acaba de apelar a los muertos, a la vía eslovena, si tenemos a los Mossos diciendo que no les dan las instrucciones para actuar ante el corte de carreteras o de tren, si hay derechos constitucionales violados por parte de la Generalitat", ha exclamado.

"Les estoy pidiendo algo que sus propios votantes comparten, por lo menos buena parte de ellos", ha argumentado el presidente de Ciudadanos. Rivera ha pedido a los socialistas "sentarse" para negociar la nueva aplicación del precepto constitucional ante la deriva del separatismo. "En este momento tan crucial de la historia, no pueden equivocarse de aliados. Les pido que rectifiquen. Si hoy tocan el botón rojo, van a romper todos los puentes posibles para un futuro y los españoles se lo demostrarán en las urnas", ha asegurado.

"Pirómanos e irresponsables"

Las palabras de Rivera han encontrado una férrea respuesta por parte del diputado del PSOE José Zaragoza. "Son ustedes unos pirómanos y unos irresponsables. Practican la política de tierra quemada. Ni una sola solución. Ustedes banalizan el 155 y es la manta que usan para esconder sus pactos oscuros con la ultraderecha xenófoba, golpista y machista", ha reprochado. "Ya sólo son el colaborador necesario para que gobiernen el PP y Vox. Quién les ha visto y quién les ve", ha rematado.

La iniciativa de Cs también ha sido duramente criticada por las fuerzas separatistas. "Parece que este viernes usted quiere que haya conflictos y que los Mossos no garanticen la seguridad como la van a garantizar", ha espetado el diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà. "Lo único que les preocupa es la sacrosanta unidad de España", ha reprochado, por su parte, el diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch. "Su problema es que no aceptan que Cataluña es una nación. Y mientras tanto, el problema no se resolverá", ha apostillado.

"Quieren arrogarse un protagonismo que constitucionalmente no le corresponde ni a su grupo ni a esta Cámara" Aitor Esteban (PNV)

Los nacionalistas vascos también han cargado contra la petición de Ciudadanos. "Es al Gobierno al que le corresponde valorar si se dan las circunstancias o no para aplicar el 155, no al Parlamento", ha reprochado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "Quieren arrogarse un protagonismo que constitucionalmente no le corresponde ni a su grupo ni a esta Cámara", ha añadido. "Ustedes dicen en su escrito que se suspenda la autonomía. Eso no es posible, no es constitucional y es una barbaridad si se quieren encontrar soluciones", ha rematado.

La proposición naranja tampoco ha encontrado el apoyo de los socios de Pablo Iglesias en el Congreso. "Esta proposición no de ley insta al Gobierno a incumplir directamente la Constitución. Quieren retirar la autonomía sin ningún hecho que lo justifique. Esto suena, señor Rivera, casi a golpe de Estado"; ha dicho el portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell.

"Abierto las puertas a ETA"

Por su parte, el portavoz de los populares, en el debate, Jordi Roca Mas, sí ha respaldado la petición de Cs argumentando que el Gobierno separatista de Torra "ha abierto las puertas de las instituciones catalanas a la banda terrorista ETA".

Asimismo, ha basado su apoyo en que las fuerzas independentistas cierran el Parlament "cuando les dé la gana", hacen "listas de jueces y fiscales afines al régimen" o permiten el "cierre de carreteras, trenes, infraestructuras o la ocupación antidemocrática del espacio público con lazos y pinturas". "Eso pasa promovido por el Gobierno de la Generalitat", ha rematado. Así que, hay que destituir al Gobierno de Cataluña para que nuestros hijos y nuestros nietos no se hagan lo que desgraciadamente se hicieron nuestros abuelos", ha concluido.