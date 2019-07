PSOE y Podemos rompen negociaciones en La Rioja

El PSOE y Podemos acaban de romper negociaciones de cara a la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta autonómica, por lo que no saldrá proclamada de la votación que se celebrará en el Parlamento riojano a partir de las 13.00 horas. Fuentes de Podemos afirman a Vozpópuli que "el PSOE se ha levantado de la mesa".

La delegación morada quiere un gobierno de coalición con al menos una consejería en sus manos, pero el PSOE se niega. "No cedemos a que haya consejerías y por tanto a participar (Podemos) en el Consejo de Gobierno. No hay acuerdo. Ellos siguen en que no hay investidura sin consejerías", han indicado desde el PSOE a la agencia Servimedia.

Veto a Podemos

Para los de Podemos, la ruptura de la negociación significa que existe un "veto" de los socialistas para que los morados entre en el Ejecutivo regional. Achacan la situación a una imposición de Pedro Sánchez, puesto que sostienen que en las últimas semanas las delegaciones de ambos partidos habían llegado a sellar un preacuerdo de coalición. Por otro lado, desde la dirección nacional de Podemos aseguran que la posición del partido en La Rioja depende de la decisión de la federación local.

El pasado lunes, la única diputada de Podemos en la asamblea regional, Raquel Romero, rechazó apoyar la investidura de Concha Andreu. Izquierda Unida, en cambio, votó a favor de la socialista. PSOE y Podemos acordaron reunirse esta mañana con la esperanza de desbloquear la negociación. Pero el último intento de acercar posturas ha fracasado. Esta tarde se celebrará la segunda sesión de investidura en la que se certificará la negativa de Podemos al gobierno de Andreu.