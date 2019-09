Ultimátum del PSOE: no habrá más reuniones hasta que Podemos renuncie a la coalición

La negociación entre PSOE y Unidas Podemos no va a más. Una segunda reunión de más de cuatro horas entre los equipos de ambos partidos ha finalizado este martes con una ruptura prácticamente total que aboca el país a nuevas elecciones generales el 10 de noviembre.

Las posiciones no se han movido desde el encuentro de la semana pasada. El PSOE no está dispuesto a negociar un Gobierno de coalición. Y Podemos no acepta otra cosa.

La novedad es que los socialistas han lanzado un ultimátum al partido de Pablo Iglesias: no volverán a sentarse hasta que renuncien expresamente a la coalición. Y Podemos no está dispuesto a pasar por el aro.

No a la investidura gratis

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que su partido insiste en exigir una coalición y que entiende que “el PSOE se ha levantado de la mesa” al rechazar esa petición. “Eso aboca definitivamente el país a elecciones anticipadas”, ha agregado el diputado, aunque ha señalado que Podemos espera que “el PSOE rectifique”.

Los morados siguen anclados a la esperanza de que Sánchez puede volver a ofrecer una coalición con una vicepresidencia tal y como se planteó en julio. Esta es la línea roja de Podemos para avanzar en la negociación. “Nadie entiende que la oferta de julio haya caducado”, ha afirmado Echenique, quien ha subrayado que en su partido están “preocupados” por la postura del PSOE, que tildan de “error”.

"Nos parece un error abocar al país a elecciones anticipadas. El PSOE haciendo esto nos lleva a una repetición electoral y nos hace sospechar que era su única intención desde el principio de las negociaciones", ha afirmado Echenique. "Esperamos que rectifiquen y que expliquen que no hay otro motivo para que lo que no era posible en julio no lo sea en septiembre. Nadie puede entender que sea oferta haya caducado".

Más allá de esto, Echenique también ha rechazado una posible investidura gratis a Sánchez, es decir sin tener cerrado un acuerdo programático o de cogobierno. En su opinión se trataría de una opción “irresponsable” porque generaría “inestabilidad” al Ejecutivo.

En cuanto a una reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, el portavoz de los morados ha mantenido que “no se ha hablado de esto en la reunión” y ha trasladado la posición de los socialistas de no presentarse a la investidura sin tener antes “atados los apoyos”.

Lastra: Podemos debe reflexionar

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a Podemos de negarse a alcanzar un acuerdo programático y de gobernanza.

"No hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado a alcanzar un acuerdo programático y de gobernanza", ha dicho Lastra. "No vemos una salida por esa negación".

Lastra ha asegurado que la reunión Sánchez e Iglesias sólo se producirá para rubricar un acuerdo. Y ha insistido en la oferta programática y los cargos en organismos e instituciones públicas al margen del Consejo de Ministros.

La portavoz socialista ha insistido en que su partido no contempla la llamada investidura gratis. Y sobre declinar la investidura, Lastra sólo ha dicho que el PSOE no dará nada por perdido hasta el final. Echenique ha dicho que las negociadoras socialistas les han trasladado Sánchez no irá a la investidura sin tener todos los apoyos cerrados, a diferencia de lo que ocurrido en julio.