PSOE y Podemos retiran a sus candidatos para el Poder Judicial tras la ruptura del PP

El PSOE y Unidos Podemos han decidido retirar sus listas de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Por tanto, este jueves no se realizará la votación prevista en el Congreso y la renovación de los vocales queda, de momento, en el aire. Ambas formaciones no han tenido más remedio que retirar a sus candidatos después de que el PP hiciera lo propio este martes por la noche, tras dar por roto el pacto que tenía con el PSOE para repartirse los puestos.

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha reconocido que el PSOE ha retirado su lista de candidatos a vocales "porque no se dan las mayorías para sacarlo adelante" -se necesita sumar tres quintos de la Cámara-. Desde Unidos Podemos, la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, ha calificado lo ocurrido como algo "humillante en términos institucionales" y ha justificado la retirada de su lista de candidatos para no propiciar una votación que no conduciría a nada ante la falta de consenso.

El partido de Pablo Casado comunicó a última hora del martes a la Mesa del Congreso su voluntad de retirar su firma de la candidatura y registró una enmienda en el Senado a la ley del Poder Judicial para cambiar el sistema de nombramientos y acercarlo al modelo que defiende Ciudadanos. El partido de Albert Rivera se quedó fuera del pacto porque es contrario al nombramiento por parte del poder político.

En concreto, el PP había pactado con el PSOE cuatro nombres: José Ricardo de Prada, Carmen Sáez, Luis Martín Contreras y José Miguel Castillo Calvín. Los populares acusaron a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de haber filtrado a la prensa el nombredel que querían fuese el próximo presidente del CGPJ; el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

Con lo que no contaban ambas formaciones era con el rechazo del juez, que el martes decidió renunciar a su candidatura a la presidencia del consejo, coincidiendo con la filtración de unos mensajes de Whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, donde se ponía en cuestión la independencia judicial. En el texto difundido entre el grupo de senadores, defendía el acuerdo ante los suyos como una forma de "controlar desde detrás" la Sala Segunda del Alto Tribunal, donde se juzgan las causas penales que afectan a los cargos políticos.

¿Qué pasa ahora?

Tras el rechazo de Marchena a presidir el Consejo y, por ende, el Supremo, todo apunta a que seguirá en el cargo en funciones el actual presidente, Carlos Lesmes (actual presidente). La renovación, cuya fecha límite es el 4 de diciembre ha quedado, de momento, en suspenso. Y nada apunta a un largo bloqueo. La Ley de Reforma del Poder Judicial se encuentra actualmente en el Senado y aún debe volver al Congreso. Todo, en un clima de fuerte fragmentación entre los grupos y con la amenaza electoral siempre presente.

El artículo 122.3 de la Constitución española especifica que el CGPJ está integrado por 21 miembros: 20 vocales y un presidente. Todos ellos prestarán servicio en el cargo por un período de cinco años. Del grupo de 20, 12 deben ser elegidos por los mismos "jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica". Hasta ahí, todo bien.

¿El problema? Los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio, se dividen en dos grupos: cuatro a propuesta del Congreso, y cuatro a propuesta del Senado. Justamente los apuntados en las listas retiradas en las últimas 24 horas. Y, finalmente, son estos 20 vocales los que eligen al presidente.

Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula en su artículo 570.2 que en caso de que ni la Cámara ni el Senado designen a los vocales que les corresponden en el plazo legalmente previsto, "el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo".