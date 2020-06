Las redes se mofan de la cifra que dice haber dedicado el PSOE de Getafe al coronavirus

Un mensaje compartido en Twitter por la cuenta oficial del PSOE de la localidad madrileña y replicado por la alcaldesa socialista ha generado un reguero de comentarios entre los usuarios de la red social. Posteriormente, el texto ha sido retirado.

"El gobierno de Sara Hernández ha destinado más de 10.000.000 millones de euros a la lucha sanitaria, social y laboral contra la pandemia en Getafe. No escatimaremos esfuerzo para que salgamos juntas y juntos", rezaba el texto.

Los usuarios bromean con la cifra y resaltan que el presupuesto del municipio aprobado para 2020 es de 182 millones de euros.

El texto estaba acompañado de una noticia de un medio local, donde se explica que el gobierno municipal de Getafe propone sumar a los proyectos y ayudas por la covid-19 más de 3.000.000 euros. La iniciativa se sumaría a los más de 3.300.000 euros y las bonificaciones fiscales para 2021.

Me parece bien , pero si ponen la cifra no tiene sentido la palabra " millones" o ponen diez millones o ponen 10.000.000

10.000.000 millones claro que si, si hacéis así las cuentas los socialistas no me extraña que no quede dinero para los ERTEs y las pensiones. pic.twitter.com/307plFKyQt