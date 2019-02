Episodios clave del rechazo de ERC a los Presupuestos de Sánchez

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha anunciado este lunes que presentará una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de sacar adelante; lo que pone en serio riesgo su viabilidad. Esta decisión es el resultado de un tira y afloja entre el PSOE y los de ERC que se ha prolongado durante los últimos meses. Estos son los episodios clave que han llevado al fracaso de la negociación.

Remontémonos a octubre. Pedro Sánchez consideraba entonces una "prioridad" el apoyo de ERC a los Presupuestos 2019. En ese momento, el Gobierno confiaba en acercar posturas con los republicanos, a los que consideraba "los más sensatos" entre las formaciones independentistas con representación en el Congreso. En otras palabras, se fiaban más de ellos que del PDeCAT.

A mediados de octubre, en cambio, la postura de ERC seguía firme: su apoyo dependía de que el Gobierno reclamará a la Fiscalía retirar la acusación de rebelión sobre los presos independentistas. "No hay ningún tipo de negociación –dijo entonces Joan Tardà, portavoz de ERC–. Es más, solo será posible un escenario de negociación presupuestaria si el Gobierno insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones".

En cambio, ERC brindó al Gobierno algo de esperanza a finales de diciembre, cuando parecía flexibilizar su postura. Esquerra admitió entonces por primera vez que estaban dispuestos a sentarse con el Gobierno para aprobar los Presupuestos. Joan Tardà afirmó, en este sentido, que el PSOE estaba "a tiempo" para lograr su apoyo. "Ojalá estuviéramos en un escenario en el que fuera posible negociar los Presupuestos", señaló a las puertas del Congreso, aunque ya advertía: "Previamente deberían producirse algunos gestos".

"Ninguna propuesta sobre la mesa"

Los gestos reclamados por ERC parecen, finalmente, no haber llegado. Es lo que traslucen, al menos, las palabras de Marta Vilalta, portavoz de ERC, de este lunes: "No hemos encontrado respuesta. De momento no se ha evidenciado ninguna propuesta sobre la mesa, firme, que nos permita estar satisfechos, en base a las demandas que hacemos", ha sentenciado.

Así que, si el escenario no cambia, Pedro Sánchez tendrá muy difícil sacar adelante los siguientes Presupuestos.