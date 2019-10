PSOE y Cs impiden una propuesta del PP para que la UE investigue los crímenes de ETA sin resolver

El PP ha aprovechado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para proponer este miércoles una misión de investigación en España para esclarecer 379 asesinatos de la banda terrorista ETA que aún están sin resolver.

Pero la iniciativa no ha sido aprobada al no contar con el voto a favor del grupo socialista y del grupo Renew, al que pertenece Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Ni siquiera ha sido debatida, tal y como ha podido saber este diario.

Solo el Grupo Popular Europeo y el grupo ECR -al que pertenece Vox- votaron a favor de la propuesta, que consistía en que una de las cuatro misiones que la Comisión de Peticiones realizará durante 2020 en diferentes países de la UE se dedicara a España y a los crímenes sin resolver de ETA.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha lamentado profundamente el resultado del voto de hoy: "es una mala noticia, debemos hacer todo lo posible desde la Comisión de Peticiones para paliar el dolor de las familias de las víctimas de ETA, y una forma de hacerlo es clarificar los crímenes".

"Tenemos la obligación de reclamar justicia, verdad, memoria y dignidad para las víctimas de ETA", ha añadido. "Desde el PP español y europeo seguiremos trabajando intensamente para defender a las víctimas del terrorismo en España y en Europa", ha asegurado Montserrat.

Fuentes del grupo socialista aseguran que la propuesta ha decaído sin debatir al considerar que no es un tema en el que la UE tenga competencias. "Se trata de política de Estado y con esta propuesta se está cuestionando el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado, como si hubieran cometido algún tipo de negligencia", defienden desde las filas socialistas.

Desde el PP insisten en que la competencia primaria siempre es de cada Estado, pero eso no impide apoyar o rechazar los temas que les interesen. "Si no tuviésemos ningún papel, el Parlamento Europeo no existiría", recalcan los populares.