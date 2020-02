El PSOE cesa por sopresa al delegado del Gobierno en Valencia

La exalcaldesa de Sagunto Gloria Calero se perfila como sucesora de Juan Carlos Fulgencio al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, después de que este haya comunicado ya a su equipo que no seguirá en el cargo y así se anunciará en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del PSPV-PSOE, partido en el que Calero ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en sus comités nacional y federal, mientras que en su perfil en redes sociales se define como "feminista, socialista y enfermera de profesión".

Por su parte, Fulgencio cesará en el cargo poco más de 20 meses después de acceder a él, en junio de 2018, cuando sucedió a Juan Carlos Moragues.

Persona afín al ministro Ábalos

Fulgencio, que antes trabajaba como policía local en València, era secretario general del PSPV-PSOE en la comarca de l'Horta Nord cuando fue nombrado, y se le considera una persona cercana al secretario de Organización del PSOE y actual ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"No ha pasado nada, simplemente se toma la decisión del relevo. El miércoles me reintegraré a mi casa, que es la Policía Local", ha expresado Fulgencio en declaraciones a los medios de comunicación, antes de concretar: "No me voy porque tenga que ocupar cualquier otro cargo en el Gobierno, aunque seguiré en el proyecto político", que ha considerado como lo más importante.

Ha definido sus veinte meses en el cargo como "muy intensos, con tres procesos electorales, incendios, tormentas... Han sido tres meses complicados que ha sido posible afrontar gracias al apoyo de todo un equipo".