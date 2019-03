Guiño del PSOE a Bruselas: su programa tendrá medidas de "consolidación fiscal"

El PSOE está preocupado por dar una imagen de fiabilidad económica a pesar de que España todavía transita por la senda de crecimiento del PIB cuando sus socios europeos ya no lo hacen. Por eso, el programa socialista que va a ser presentado en una semana incluirá medidas de "consolidación fiscal", según adelantó este lunes el coordinador del Comité electoral y ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Los socialistas preparan medidas "ejecutivas" y no meramente "declarativas", conscientes de que su condición de partido gobernante les obliga a prever un recorte de casi 12.000 millones este año porque el déficit se va a disparar hasta el 2,4% del PIB, cuando el límite pactado con Bruselas es del 1,3%.

Ábalos no aclaró si eso va a significar recortes o aumento de ingresos -vía incremento de impuestos o creación de nuevas figuras fiscales- porque el programa está pendiente de aprobación por parte del Comité Electoral, pero lo que sí dejó claro el domingo por la noche el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, en un debate electoral con responsables de Economía de PP, Podemos y Ciudadanos, es que la primera medida que aplicará un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será derogar la reforma laboral:

Aunque los verdaderos cerebros de los números del PSOE y, por tanto de los posibles recortes o nuevos impuestos, aseguran a Vozpópuli fuentes socialistas, están siendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el director de la Oficina económica de La Moncloa, Manuel de la Rocha, que ya redactó para Sánchez el programa económico en las elecciones generales de 2015 y seis meses después el de 2016.

Está por ver qué dice el programa socialista de 2019 sobre la llamada 'tasa Google' que el Gobierno actual quiere implementar en España pese a que los países de la UE han decidido no hacerlo hasta que haya una actuación conjunta en la OCDE; o con la subida del impuesto de sociedades a las empresas al 15%. De momento, Saura dijo este lunes que el impuesto sobre transacciones financieras sigue adelante con ánimo de financiar servicios sociales.

De momento, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo este lunes que nada hace prever una recesión en España, no hay síntoma, y que 2018 cerró con un 2,7% de déficit o "incluso un poco por debajo", lo cual da margen a los socialistas para plantear un programa electoral, si no expansivo en el gasto, sí con margen de maniobra para no tener que anunciar recortes.