El PSOE quiere que bancos y empresas paguen más por el impuesto de sociedades

El PSOE incluirá en su programa medidas de "consolidación fiscal", como ha anunciado el coordinador del Comité Electoral y ministro, José Luís Ábalos, pero no a base de reducir gasto sino de establecer un tipo mínimo "efectivo" del 15% en el impuesto de sociedades que pagan las empresas con beneficios -18% en caso de bancos y compañías de hidrocarburos- a base de "reducir deducciones y bonificaciones", y todo con el objetivo de financiar el gasto social -pensiones, Sanidad y Educación-, explican fuentes socialistas a Vozpópuli.

El gran agujero fiscal español, señalan estas fuentes, no es el IRPF de los contribuyentes sino la "tributación cero" en Sociedades del que llevan años aprovechándose grandes y medianas empresas gracias a la figura del crédito fiscal: gastos que no pueden repercutir en ejercicios con pérdidas y luego desgravan en los siguientes; lo cual, según estas fuentes, ha supuesto un "coladero" por el que la gran empresa afectada por la crisis desde 2008 elude sistemáticamente el pago.

De hecho, las 35 empresas que componen el IBEX 35 en la Bolsa acumulaban en sus balances en 2017 cerca de 100.000 millones de euros que, en su mayoría, son créditos fiscales diferidos y gasto en planes de pensiones para sus empleados. Bancos y empresas energéticas son las más acumulan, de ahí que el PSOE quiera que el tipo mínimo "efectivo" del impuesto de sociedades en su caso sea el 18%.

Los puertos tampoco tributan

Estos cálculos son estimativos porque no hay un estudio oficial hasta el momento de lo que el Estado ha dejado de recaudar en la última década. Lo va a preparar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que preside José Luis Escrivá, explican las fuentes consultadas.

En enero pasado, la Comisión Europea reclamó incluso a España que acabe con el régimen tributario favorable de que disfrutan sus puertos marítimos, exentos del impuesto de Sociedades en las tasas portuarias y los contratos de concesión.

El borrador del programa del PSOE para las elecciones europeas del 26 de mayo, un mes después de las generales recoge la "armonización fiscal europea" para acabar con esas prácticas, así que es de esperar que en el programa para las generales del 28 de abril, también incluyan un capítulo relativo a eliminar esa ventaja fiscal en el ejercicio 2020, como exige la UE.

El conocido como 'impuesto a la Banca', que gravará las transacciones financieras, aportará anualmente 850 millones al pago de pensiones

Además, el PSOE va a recuperar el llamado 'impuesto a la Banca', que gravará las transacciones financieras con ese nombre u otro porque, según dijo la pasada semana la ministra de Hacienda y redactora del programa económico socialista, María Jesús Montero, "lo que se quiere decir es mayor aportación del sector financiero" para contribuir al gastos sociales.

En concreto, la recaudación de ese impuesto se estima en unos 850 millones y ya habían sido consignados como trasferencia del Estado a la Seguridad Social en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019 elaborado por el Gobierno y que el Congreso rechazó, provocando elecciones generales el 28 de abril.

Respecto a la llamada 'tasa Google', el controvertido impuesto a las tecnológicas que el Gobierno de Pedro Sánchez quería implantar en los presupuestos 2019, en Ferraz se guarda silencio. La decisión de la UE de suspender su implantación, al menos hasta 2021, puede acabar con la propuesta en un cajón pese a lo que dijo la pasada semana la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la salida de una reunión de los ministros en el Ecofín.

España no renunciaa crear ese impuesto a nivel nacional que grave los ingresos de las multinacionales digitales, a pesar de que haya sido bloqueado en la UE por el rechazo de Irlanda y los países nórdicos a ese gravamen. "La Comisión Europea no ha retirado su propuesta y, por supuesto, España no renuncia a seguir adelante con la adopción de este impuesto a nivel nacional", insistió Calviño.