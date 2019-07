Órdago del PSOE: aprueba "por unanimidad" que Sánchez gobierne en solitario

El PSOE dio este lunes una nueva vuelta de tuerca en la presión que ejerce sobre su interlocutor, Unidas Podemos, al aprobar su ejecutiva "por unanimidad", ha dicho su presidenta, Cristina Narbona, la decisión de Pedro Sánchez de formar un gobierno "monocolor", y no de coalición como exige Pablo Iglesias; y que eso se consiga en la investidura convocada para 22 y 23 de julio "si es posible", ha añadido Narbona.

Y lo llamativo es que lo ha hecho horas después de que el secretario general de la formación morada haya dejado claro en los cursos de verano de El Escorial que sin una entrada de ministros de su partido no habrá investidura:

📽️ "Si hay voluntad política de llegar a un acuerdo de Gobierno progresista, con un programa progresista garantizado por equipos, estamos dispuestos a que haya Gobierno pronto. Creo que hemos sido los que más hemos cedido desde el principio". @Pablo_Iglesias_ 👇 pic.twitter.com/ng6iHABYU1 — PODEMOS (@ahorapodemos) July 8, 2019

La Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal ha aprobado, y dado a conocer a la prensa, el documento de 38 páginas que el presidente del Gobierno en funciones va a entregar aIglesias este martes, en la idea de "comenzar a negociar" la investidura del candidato socialista.

Se trata de "fijar el perímetro sobre lo que hay acuerdo porque, es verdad, hay cuestiones sobre las que no hay acuerdo". Por ejemplo, el "encaje de Cataluña en España, donde "la posición de Unidas Podemos difiere tanto de la que tiene el PSOE". En contra de "lo que a veces escuchamos", con quien quiere negociar Sánchez su gobierno es con Unidas Podemos; "En ningún caso con el PP ni con Ciudadanos".

La presidenta del PSOE advierte que "en ningún caso" se quiere negociar la investidura con PP y Ciudadanos; Podemos sigue siendo el "socio preferente"

"Lo que estamos pidiendo a estos partidos es que no obstaculicen la conformación de gobierno". Pero "no los consideramos socios", ha advertido la presidenta del PSOE. "El socio preferente es Unidas Podemos", ha insistido, y "vamos a trabajar para que no haya repetición de elecciones generales el 10 de noviembre, "que no queremos en ningún caso".

En ese gobierno monocolor podrán tener cabida "personas independientes, propuestas incluso por Unidas Podemos, pero será monocolor, de cooperación programática, con una comisión y una permanente rendición de cuentas", ha explicado la presidenta de los socialistas. "Es la base del discurso de investidura del presidente en funciones para comenzar a hablar con Unidas Podemos de contenidos programáticos".

No es que se haya pronunciado la ejecutiva en contra del gobierno de coalición, insistió, sino "a favor" de uno "de cooperación" porque el valor "cualitativo" de las discrepancias con Unidas Podemos en asuntos clave como Cataluña, hacen inviable lo primero. Y cuando empiece esa aproximación programática "se podría ver" qué independientes propuestos por Iglesias en áreas de cooperación entran en los segundos niveles de la administración (secretarías de Estado, Direcciones generales y empresas públicas).

Propuesta "abierta"

Narbona ha sustituido al tradicional portavoz del partido tras las elecciones, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en su calidad de redactora, junto con la vicepresidenta, Carmen Calvo, del documento titulado: España Avanza. Propuesta abierta de cooperación para un gobierno social, feminista, ecologista, europeísta y progresista.

El texto, ha explicado, es "una síntesis del programa" de casi 300 páginas con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales del pasado 28 de abril. Y, a partir de mañana, una comisión presidida por la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y participada también por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el asesor presidencial, Francisco Salazar, y la secretaria de Educación de la Ejecutiva, Mari Luz Rodríguez Seijo, será la encargada de negociar con Unidas Podemos.

Se van a derogar "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral del PP y además "retomaremos el diálogo con las fuerzas sociales porque tenemos que abordar cuanto antes la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que debe ser blindado en la Constitución", ha dicho Narbona.

🗣️ @CristinaNarbona: La ejecutiva ha respaldado por unanimidad el planteamiento que el presidente @sanchezcastejon hace de la próxima investidura.Un Gobierno monocolor, donde tengan cabida personas independientes de reconocido prestigio.#EspañaAvanzapic.twitter.com/15NitQd59I — PSOE (@PSOE) July 8, 2019

Documento propuesta del PSOE

