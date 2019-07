PSOE y Adelante Andalucía 'enchufan' a sus políticos en Canal Sur con 60.000 euros al año

La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) vuelven a parecer una agencia de colocación. El pasado miércoles el Pleno del Parlamento andaluz desbloqueó por unanimidad la renovación de estos entes públicos, pero PSOE y Adelante Andalucía han aprovechado la coyuntura para reubicar a políticos que se quedaron sin los cargos a los que aspiraban tras las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre.

Pese a que la ley establece que los miembros del Consejo de Administración de RTVA tienen que tener "reconocida cualificación y experiencia profesional", solo tres de los nueve candidatos propuestos por las distintas fuerzas son periodistas de profesión y tienen trayectoria en los medios de comunicación. Los socialistas, por ejemplo, ha optado por 'regalar' tres sillones a dirigentes con carné del partido y que no han pasado por el sector. ¿El sueldo que cobrarían? Entre 60.000 y casi 80.0000 euros al año, según el último listado de puestos de trabajo de la agencia pública.

Antonio Pradas es uno de los elegidos. Hasta ahora, el ex secretario de Política Autonómica de la ejecutiva federal socialista no tenía más destino que su cargo orgánico: responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Andalucía. El secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, y la exdiputada socialista por Granada Olga Manzano Pérez, que se quedó en la 'cuneta' parlamentaria al no entrar tras el 2-D, son los otros dos nombres señalados por los socialistas andaluces para ocupar el Consejo de RTVA.

"Político con experiencia"

En Adelante Andalucía apuestan por otro político: Francisco Javier Camacho. Es el actual secretario de Organización de IU en Andalucía. "El grupo parlamentario entiende que la delicada situación del ente audiovisual requiere de un perfil político con experiencia que sea capaz de defender un modelo público de radiotelevisión y que garantice una voz a favor del mantenimiento de la plantilla, de la elaboración pública de los contenidos y contra las externalizaciones", defienden desde la formación.

El Partido Popular ha propuesto a dos candidatos, un periodista y una política. Se trata de Rafael Porras y de la exdiputada por Málaga Mariví Romero. La premiada por los populares fue concejala del partido en el Ayuntamiento de Málaga capital, parlamentaria y candidata del partido en Almogía en las últimas elecciones municipales. Una amplia trayectoria política, pero ni rastro de su vínculo con el sector de los medios de comunicación.

Sólo los grupos de Vox y Ciudadanos han optado por perfiles profesionales. La formación naranja designa a la periodista y actual jefa de prensa de la Universidad Internacional de Andalucía, Inmaculada Trenado, y al publicista Iván Tarín, jefe de la Agencia Arena. Vox ha elegido al hasta ahora responsable de prensa del grupo parlamentario en Andalucía: el periodista Carlos Morillas.

Alejandro Hernández, portavoz del grupo parlamentario y actual hombre fuerte de Vox tras la debacle del juez Serrano, ha valorado la propuesta como "muy satisfactorias para Andalucía ya que desde VOX buscábamos los mejores perfiles profesionales posibles con bagaje, experiencia demostrable y capacidad de trabajo. No tenemos duda de que sus aportaciones serán de gran valor".

El CAA

En cuanto al Consejo Audiovisual, cuyos miembros tienen que ser "personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social", las propuestas se ajustan más a la norma, aunque el PSOE cuela entre sus tres nombres a una ex parlamentaria con destino incierto. Se trata de la ex diputada socialista al Congreso por Sevilla Amalia Rodríguez, persona de confianza de Susana Díaz. Los otros elegidos son el actual subdirector de RTVA, Joaquín Durán, que se queda sin cargo esta semana y también la jefa de prensa del PSOE andaluz, María Luis Suero.

Adelante Andalucía quiere a Pilar Távora, directora, productora y guionista de cine, televisión y teatro. El PP sí cuenta con dos periodistas para ocupar los puestos que les corresponden: Mateo Rísquez y Pilar Jimeno. Aunque más que trabajar en los medios de comunicación propiamente, su trabajo está desde hace años en el gabinete de prensa del Partido Popular.

Ciudadanos apuesta por los periodistas Antonio Checa, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, y Paulino García. Vox ha elegido a Ana Millán, licenciada en Historia del Arte, quien entre otros puestos fue responsable de comunicación durante once años de Coca-Cola Iberian Partners.

Cabe señalar que la renovación de RTVA estaba bloqueada desde hace cinco años. El Parlamento acordó adelgazar el número de miembros de 15 a nueve consejeros. En el caso del CAA de once a nueve. El Pleno dará el visto bueno a los candidatos de los partidos el próximo miércoles. Aunque normalmente los grupos no ponen a objeción alguna a los nombres propuestos por el resto, por primera vez entran en el Consejo miembros de fuerzas distintas al PP y al PSOE.