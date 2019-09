El PSE se opone al alejamiento de los abogados de ETA Zulueta y Enparantza

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Bilbao, a excepción del PP, han apoyado una iniciativa en la que se pide no aplicar el régimen de alejamiento a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, condenados a menos de dos años de prisión por integrar el denominado 'frente de cárceles' de ETA.

En el primer pleno de la legislatura, EH Bildu ha presentado una moción en relación a los 47 encausados por formar parte del 'frente de cárceles' de ETA, registrada antes de conocer el acuerdo alcanzado por los encausados en la Audiencia Nacional, que reconocieron en el juicio los hechos que se les imputaban.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación apoyada por PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, en la que el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, en relación a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el sumario 11/13, "apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principales de reinserción y resocialización de las mismas, solicita que, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, se evite un cumplimiento de las penas privativas de prisión lejos de los lugares de arraigo social y familiar, con aplicación de la legalidad vigente en relación a la libertad condicional, permisos y grados".

Bildu critica la Audiencia Nacional

En su intervención, la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha afirmado que "nunca los encausados y sus defensores pensaron que un juicio en la Audiencia para hacer justicia", porque la Audiencia Nacional "no deja de ser un tribunal excepcional que en muchos casos ha condicionado la vida de Euskal Herria".

No obstante, ha considerado que "en algún momento habrá que hablar de memoria, de reconocimiento del sufrimiento, sufrido por todas las personas, y del daño causado y eso lo tendremos hacer entre todos, con respeto y diálogo".

Goirizelaia ha afirmado que se debe "justicia, memoria y reparación a todas las víctimas, sin excluir absolutamente a ninguna", aunque ha dicho no saber si va a ser "tan fácil hacer una memoria compartida, si intentamos imponer relatos".

Desde Elkarrekin Podemos, Carmen Muñoz ha mostrado su conformidad por el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, Asociación de Víctimas del Terrorismo y las personas encausadas en el macro-sumario 11/13, proceso en el que "las personas encausadas se han responsabilizado de una parte de los cargos imputados y las penas se ajustan a las responsabilidades".

No obstante, ha subrayado que, para Elkarrekin Podemos, "este apoyo a personas presas no es apoyar sus actos y mucho menos colaborar de alguna manera en su mantenimiento".

La portavoz del PP, Raquel González, ha advertido de que "no hacer hoy no implica olvidar o borrar lo hecho en el pasado", porque "el daño causado no prescribe y la víctima nunca deja de serlo".

Tras señalar que, en el caso del 'frente de cárceles', "los propios acusados reconocen los hechos", ha dicho que "aquello de que no todo es ETA parece que se constata que sí que lo era, y que lo sigue siendo porque se sigue defendiendo a ese entramado y a ese horror infringido a los españoles en general y a los vascos en particular". "De Bildu no nos sorprende, tampoco del PNV, pero sí nos sorprende el apoyo del PSE, que apoya gustoso una propuesta de acuerdo vergonzosa", ha censurado.

El juicio estuvo "fuera de tiempo"

El portavoz del PSE-EE, Alfonso Gil, ha defendido que el acuerdo suscrito es "un reforzamiento del estado de derecho y de la legalidad", y supone "asumir que esta vía ha sido en el pasado, y es en el presente, la mejor opción".

Tras considerar que este "macrojuicio" parecía "fuera de tiempo porque, entre otras cosas, ETA acabó y parece extraño que se juzgue a personas por pertenencia a una ETA que hoy no existe", ha destacado que España "lleva manteniendo una política penitenciaria plenamente legal, expresamente avalada por el TDHE", que "puede ser distinta con la misma legalidad, sin tener que cambiar ninguna ley, atendiendo a las circunstancias".

Por último, en contestación a la portavoz popular, ha dicho que él puede "asumir y escuchar cualquier cosa en política, pero no me va a decir usted a mí que no soy sensible con las víctimas del terrorismo, entre otras cuestiones porque hemos compartido trincheras".

Por su parte, la portavoz del PNV, Nekane Alonso, ha defendido que las penas se deben cumplir en cárceles cercanas al domicilio, y ha indicado que en la iniciativa acordada se solicita que "se cumpla la ley, ni más ni menos, para evitar el desarraigo conforme a los principios de reinserción y resocialización".