El PSC se revuelve contra Page y Lambán: "La gente votará al original, el PP, no a ellos"

El PSC no quiere reabrir la vieja guerra con el PSOE pero rechaza que otros territorios usen la política del Gobierno de Pedro Sánchez, a favor del diálogo y la distensión con la Generalitat de Cataluña, para justificar a posteriori el fracaso electoral de Susana Díaz en Andalucía y el que pueda acechar al resto de gobiernos autonómicos y alcaldías socialistas en las elecciones del 26 de mayo.

"Si dices lo mismo que el PP, la gente acaba votando PP porque siempre preferirá el original a la copia", señalaba este jueves a Vozpópuli con evidente malestar un alto responsable de la federación socialista catalana en respuesta a la propuesta de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y Aragón, Javier Lambán, de ilegalizar los partidos independentistas ERC y PDCat.

A juicio de esta fuente, que prefiere guardar el anonimato para no echar más leña al fuego, lo que deberían estar haciendo ambos barones es apoyar al presidente del Gobierno para "distanciarse tanto de los que no quieren romper la convivencia (los independentistas) como de los que rechazan todo diálogo (PP, Ciudadanos y Vox)"; y no solo por defender a Sánchez, sino porque, electoralmente, "acabará conveniéndoles".

Tres partidos de derecha

Esta fuente está convencida de que hay que aguantar el tirón que supone la espectacular irrupción de Vox en las elecciones andaluzas, y en las que están por venir, porque el votante acaba valorando la "coherencia" y rechazando a quien entra en pánico, como parece que están haciendo algunos dirigentes socialistas.

La realidad es que ahora mismo el partido, donde gobierna, parece un "sálvese quien pueda", motivado por el cálculo que se hace en las sedes sobre las encuestas y que, en resumen, es: con un arco parlamentario de cinco partidos, tres de derecha y centro derecha al alza (PP, C's y Vox), y dos de izquierda, PSOE y Podemos a la baja, hay pocas posibilidades de que los barones socialistas resulten reelegidos.

Esa es precisamente el leit-motiv de los presidente autonómicos socialistas que quieren creer que Pedro Sánchez no se atreverá a juntar sus elecciones generales con las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. "No se ha hecho nunca", señala un exdirigente, y además convertir ese día en un plebiscito a favor o en contra de la continuidad de Sánchez en La Moncloa "es un error".

Pero no parece que Page y Lambán vayan a seguir ese camino -de momento el extremeño, Guillermo Fernández Vara, guarda silencio-, y no hay día en que cualquiera de los dos presidentes haga declaraciones o asista a actos donde se resalta la unidad de España; en particular Page, que este jueves, por segundo día, se hizo una ronda en la SER y Tele 5:

Desde el Gobierno y la sede socialista de Ferraz se intenta poner coto a las "reflexiones personales" de ambos presidentes autonómicos, como las denominó la ministra portavoz, Isabel Celaá. Más duro estuvo el portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que si bien atacó a los independentistas por empujar al Gobierno a tomar medidas "drásticas", también se desligó de la ilegalización de los independentistas que piden Page y Lambán."No estamos en ese momento, estamos intentando arreglar ese problema, y tenemos que intentarlo hasta donde se pueda", les respondió Puente, aunque admite la poca "receptividad" mostrada por ERC y PDCat a los independentistas a los planteamientos de Sánchez."Deberíamos ponderar la posición de Sánchez, tirar por la calle del medio es siempre más sencillo, y a algunos es lo que les pedirá el cuerpo, pero el presidente intenta elevarse por encima de la confrontación, que es su papel", ha alegado.