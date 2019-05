Los candidatos a las europeas eluden posicionarse sobre un segundo 'brexit' en un debate televisivo

Los candidatos de los principales partidos españoles a las elecciones del próximo 28 de mayo al Parlamento Europeo han coincidido este domingo en las consecuencias negativas que el brexit traerá a los ciudadanos y se han comprometido a proteger los intereses españoles una vez la salida sea efectiva.

El cabeza de lista del PSOE, Josep Borrell, ha asegurado que "no puede ser" que Reino Unido no se vaya de la Unión porque "no encuentre la puerta por donde irse". No obstante, ha asegurado que la convocatoria de un segundo referéndum "solo compete a los británicos".

El dirigente socialista confía en que laborista y conservadores aprovechen "la oportunidad" de ponerse de acuerdo antes del próximo 30 de octubre y que el Parlamento británico acepte el trato que la UE y May acordaron.

Consecuencia de los populismos

Para la candidata del Partido Popular, Dolors Montserrat, el Brexit es la consecuencia de los populismos y los nacionalismos que quieren debilitar la Unión Europea. "Al contrario, vemos que salen debilitados los británicos", ha asegurado.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha sostenido que para su partido es "importante" que los intereses de los ciudadanos y las empresas españolas en el Reino Unido se vean salvaguardados. "Máxima protección", ha señalado, para después insistir en su preocupación por las consecuencias que la salida de la UE podría traer.

Complemento europeo para el desempleo

Los cabezas de lista de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos se han mostrado este domingo a favor de algún tipo de complemento europeo a las prestaciones por desempleo, mientras que el candidato de Vox, Jorge Buxadé, se ha mostrado en contra por considerar que eso al final "lo va a pagar el bolsillo de los españoles" y que la UE no tiene competencias en ese ámbito, así que sería "cambiar el Tratado por la puerta de atrás".

Tanto Borrell como Luis Garicano (Ciudadanos) y María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos) se han mostrado claramente a favor de un seguro europeo que complemente el español, y Dolors Montserrat, aunque ha incidido en que "lo primero es crear empleo", ha apostado por "un fondo para ayudar a los países que superen una tasa de paro" y "que Europa ayude a complementar el desempleo".

También Podemos quiere un plan contra el desempleo que suponga invertir un 2,5% del PIB de la UE. El motivo de todos ellos es completar la arquitectura de la zona euro, que ha puesto en común la política monetaria pero no la fiscal. "Cuando uno está atado de manos y no puede hacer políticas contracíclicas es necesario que la UE la haga conjuntamente", ha justificado el candidato de Cs.