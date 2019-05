Ningún sector escapa a las ocurrencias de los partidos políticos durante las campañas electorales. Aunque las elecciones generales también inspiran medidas rocambolescas, es en las elecciones autonómicas y municipales donde los candidatos a ocupar el poder en gobiernos autonómicos y ayuntamientos suelen permitirse más licencias y dar rienda suelta a su imaginación.

La batalla por Madrid, tanto a nivel regional como local, está siendo buen ejemplo de ello. La candidata del PP a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, inauguró la 'barra libre' de propuestas al decir que quería que "el concebido no nacido" fuese considerado un miembro más de la unidad familiar para que se le tuviese en cuenta a la hora de solicitar plaza o tramitar un título de familia numerosa.

Preguntada sobre si las ayudas se retirarían en caso de que hubiera algún problema y el bebé no llegara a nacer, Ayuso respondió que no lo había pensado: "No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré".

Su compañero de partido y candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha lanzado otra llamativa medida. Consiste en hacer 'rebajas' en las multas a los infractores que incumplen las reglas de aparcamiento o que acceden a áreas restringidas por Madrid Central.

Rebajas en multas de aparcamiento

Cuatro días de las elecciones municipales, Almeida se comprometió a que las multas de aparcamiento (SER) y de las APR pasen de 90 a 50 euros. Además, si en dos años un ciudadano no tiene multas "la primera tendrá coste cero" y si no las tiene en un periodo de tres años, el impuesto de circulación bajará en un 30%.

La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, se ha convertido en otra de las protagonistas de la campaña al instar a la sanidad pública a no aceptar las donaciones de equipos oncológicos de Amancio Ortega. Para Serra el sistema "debe defenderse todos los días" y "no puede depender de la caridad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios".

Las críticas a Ortega han sido rechazadas por multitud de gobiernos autonómicos, incluidos socialistas, así como por asociaciones de lucha contra el cáncer y colegios profesionales. A cuenta de esta polémica, el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Canarias, Carmelo González, ahora propone cambiar el nombre del Hospital Dr. Negrín por el de 'Hospital Universitario Gran Canaria D. Amancio Ortega'.

Aguado ha prometido que si se convierte en el próximo presidente madrileño permitirá que los pacientes ingresados en hospitales públicos puedan recibir la visita de sus mascotas

Al ámbito sanitario también afecta una de las medidas más sorprendentes de la campaña. En este caso su promotor es Ignacio Aguado. El candidato de de la formación naranja a presidir la Comunidad de Madrid ha anunciado que si se convierte en el próximo presidente madrileño permitirá que los pacientes ingresados en hospitales públicos podrán recibir la visita de sus mascotas.

Por su parte, el candidato del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, promete un tiempo máximo de espera de tres minutos en el metro en hora punta.

Desde Más Madrid, Carmena y Errejón proponen derogar la declaración como Bien de Interés Cultural de la tauromaquia, que la plaza de Las Ventas se utilice para otras actividades culturales, una ley regional de circos sin animales y menús vegetarianos en los comedores públicos.

Pero la de Madrid no es la única batalla que ha desatado las inesperadas promesas de los candidatos. En Valencia, el regidor de la ciudad y candidato de Compromís a revalidar la Alcaldía, Joan Ribó, quiere regenerar las dunas y crear un oasis con palmeras que den sombra en las playas de la Malvarrosa y el Cabanyal. También ha anunciado que instalará una red wifi pública y gratuita de 30Mb a lo largo de todo el Paseo Marítimo.

Alcaldes de noche

El candidatode Unidas Podemos a la Presidencia de Castilla-La Mancha, José García Molina, apuesta por el nacionalimo manchego. Ahora es partidario de realizar ofertas regulares de empleo público para la gente que está empadronada en Castilla-La Mancha, que trabaja en Castilla-La Mancha y que tenga prioridad de acceso. Su propuesta ha recibido críticas de la izquierda sindical, pero también desde dentro de su propio partido.

En Cataluña, el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha propuesto la creación de la figura del "alcalde de noche" que vele por el funcionamiento de la seguridad, la atención social y sanitaria y la oferta de ocio en horario nocturno. Una iniciativa que ya existe en Ámsterdam, Nueva York, Tokio o Londres y que a nivel municipal también quiere replicar Carmena.

Otra de las candidaturas que lucha por entrar en el consistorio barcelonés es Fuerza Ciudadana (FCs), liderada por el empresario alemán Karl Jacobi, el mismo que abroncó al presidente del Parlament, Roger Torrent, en el Círculo Ecuestre. Además decrear una isla artificial frente a la costa de Barcelona, como en Dubái, quiere que el Circuito de Montmeló abra al público una vez a la semana para probar los vehículos.