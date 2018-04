Ni su firma ni su letra. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid Alfredo Allué Buiza declara que 'su' firma en las actas de convalidación del alumnado del máster en Derecho Público del Estado Autonómico, donde figura como estudiante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto a otras nueve personas, es "totalmente falsa". "No hace falta que lo determine un perito, la letra con la que aparece mi nombre escrito no es la mía y coincide además con la de todos los nombres que aparecen en los documentos", explica en referencia a las actas publicadas este martes por el diario.es.

Allué cuenta a 'Vozpópuli' que jamás se reunió en una Comisión de Garantía de Calidad para convalidar asignaturas a ningún alumno y que una de las materias donde aparece su nombre, La financiación de las CCAA y de las entidades locales, no pertenece a su área. "En octubre de 2011, me invitaron muy amablemente a impartir una asignatura compartida con la profesora Alicia López de los Mozos. Yo era profesor visitante y di cuatro horas de temario, me pagaron el billete de ida y vuelta y no tenía que encargarme de exámenes", revela.

En octubre de 2011, me invitaron muy amablemente a impartir una asignatura compartida con la profesora Alicia López de los Mozos"

Según recuerda el docente, en el aula solo había una decena de alumnos. "Nadie me dijo que Cristina Cifuentes estaba matriculada en ese máster, pero es que en aquella fecha ni siquiera era tan conocida", dice. De hecho, continúa, en las últimas semanas ni siquiera había caído en que había dado clases en ese máster.

Sin embargo, su nombre figura en la lista de 56 académicos que pertenecen al Instituto de Derecho Público de la URJC que dirige el profesor Álvarez Conde y que recientemente reconoció que había "reconstruido" otra acta falsificada del máster cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Los institutos son organismos de investigación de las universidades y suelen traer a personas de fuera por una cuestión de prestigio", señala.

Requerimientos a la URJC

El profesor de la Universidad de Valladolid ya se ha reunido con sus abogados para estudiar el requerimiento que pudiera hacer a la Universidad Rey Juan Carlos. "Me trataron muy bien, yo he funcionado siempre con buena fe y di mi asignatura honestamente, pero las firmas mías son falsas, no me convocaron a las reuniones ficticias y la Universidad tiene que tener mis dietas de ese día", zanja.

Mientras algunos de los profesores que han participado de algún modo en el Máster de la polémica van contando sus testimonios al descubrir que se ha falsificado sus firmas en ciertas actas, la URJC se mantiene en silencio y trabajando en el procedimiento de Información Reservada que abrieron para investigar el título. Son el presidente de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, y los dos observadores externos designados por esta institución para seguir las pesquisas quienes informarán a los medios de comunicación este miércoles sobre los datos recabados hasta la fecha.