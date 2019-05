Profesores exigen a la rectora de la UAB que retire las pintadas independentistas

La polémica por las pintadas a favor de la independencia en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) sube de tono. Pese a que el pasado jueves la Junta Electoral de Sabadelldio un ultimátum a la institución académica en el que exigía la retirada "de cualquier símbolo partidista o de naturaleza política" que se encontrase en sus instalaciones y el centro terminó cediendo, un grupo de estudiantes independentistas ha vuelto a pintar la fachada este lunes con el lemaIndependencia, socialismo y feminismo.

Ante la pasividad -o beneplácito- de los agentes de seguridad de la Universidad, el colectivo Universitaris per la Convivència, que reúne a profesores de diferentes universidades catalanas, ha decidido enviar una carta a la rectora, Margarita Arboix, exigiéndole que garantice "la neutralidad política del campus".

Según indican en su misiva, "desde el colectivo seguimos con gran preocupación las presiones y hasta agresiones que habitualmente sufren los estudiantes de S’ha Acabat en la Universidad Autónoma. Esta mañana hemos visto que los estudiantes del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han vuelto a pintar la enorme fachada que tanto han reproducido los medios y que se encuentra en uno de los accesos al campus de Bellaterra, contraviniendo así las órdenes de las administraciones electorales".

A los profesores firmantes del texto y, por extensión, a todo el colectivo, les parece "inaudito" que esto se haya producido ante la pasividad de miembros de la seguridad del campus, "sobre todo teniendo en cuenta que el domingo se anunció sin ningún rubor en las redes sociales".

"Cuando una autoridad, en este caso electoral, da una orden acorde con la normativa de la que nos hemos dotado todos, y en pro de unos espacios públicos neutrales, no cabe más alternativa que respetarla, por más que hacerlo no resulte fácil. De eso somos conscientes", consideran.

Las administraciones educativas son de todos. No pueden estar secuestradas por un grupo de intolerantes, sea cual sea su ideología"

Por ello, ordenan a la rectora la retirada inmediata de esa pintada y que adopte las medidas necesarias para que esa y todas las demás paredes del campus queden libres de propaganda nacionalista o de cualquier otro tipo. Y esto no solo en periodo electoral. "Las administraciones educativas son de todos. No pueden estar secuestradas por un grupo de intolerantes, sea cual sea su ideología", zanjan.

No obstante, los autores de la misiva brindan su apoyo a la rectora "ante cualquier presión que pueda sufrir por cumplir con lo que sencillamente es su obligación como máxima responsable de la UAB".

Tal y como señalan, los estudiantes independentistas del sindicato "de los Países Catalanes" ya habían anunciado que harían la pintada este domingo, es decir, el mismo día en el que fue eliminada por orden de la Junta Electoral. "No tienen pintura para tapar tanta dignidad. La historia de la UAB no se toca. Ante la censura españolista, nosotros plantamos cara. Repintemos", advirtieron.

👉 No tenen prou pintura per tapar tanta dignitat. La història de la UAB no es toca! ✊ Davant la censura espanyolista, nosaltres plantem cara! 🖍️ Demà a les 12h, #Repintem. 📲 Passa-ho! pic.twitter.com/cPn2ft7e8x