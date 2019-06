Profesores de Escuelas de Idiomas recurren a las embajadas para frenar recortes de plantilla

Profesores de la red de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunidad de Madrid han recurrido a diversas embajadas extranjeras en España para tratar de frenar una nueva instrucción de la Comunidad de Madrid que mermaría la oferta de clases de diversas lenguas y, por consiguiente, supondría una reducción de plantilla. La norma ha sido publicada por la Dirección General de Régimen Especial y entraría en vigor el próximo curso.

Esta consiste en un reajuste del número mínimo de alumnos para poder abrir grupos en función del idioma y del nivel. Así, si una escuela pretende abrir un grupo de nivel básico de chino, italiano o inglés, se requerirá, respectivamente, de un mínimo de 7, 15 y 20 estudiantes matriculados. Los topes también varían según los niveles.

Las asociaciones de directores y de profesores de EOI de la región consideran que se trata un "aumento significativo del mínimo" y que "se terminarán cerrando grupos de algunos idiomas y despidiendo a docentes, sobre todo a interinos". En CCOO han calculado que la norma podría suponer un recorte del 20% de la plantilla. Por otro lado, las asociaciones creen que los máximos de alumnos por aula se siguen fijando "en números excesivos", lo que dificulta el aprendizaje.

Asociaciones de profesores y directores han trazado un plan de acción en el que han involucrado a las embajadas de los países cuyas lenguas se verían afectadas en términos de representación cultural en España

Por ello, tanto la Asociación de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid (APEOIM), como la Asociación de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid (ADEOIM), con apoyo del sindicato CCOO, han trazado un plan de acción en el que han involucrado a las embajadas de los países cuyas lenguas se verían afectadas en términos de representación cultural en España. Y estas parecen haber recogido el guante.

Según ha podido saber Vozpópuli, el pasado lunes la Embajadas de Países Bajos y Bélgica entregaron un escrito dirigido al consejero de Educación Rafael van Grieken y a la viceconsejería responsable de los cambios para interesarse por la normativa. Países escandinavos como Noruega y Finlandia también habrían pedido explicaciones al ver peligrar la enseñanza de sus idiomas en Madrid. Fuentes del sector aseguran que la Consejería se ha visto obligada a responder a las misiones en estos últimos días.

Caridad Baena, profesora de inglés y presidenta de la asociación, considera que esta nueva instrucción solo obedece a criterios de rentabilidad. "Si un grupo de alumnos quiere estudiar un determinado idioma, pero no llega al mínimo establecido, el grupo no se abre. Se está reduciendo la posibilidad de escoger determinadas lenguas como el griego, el ruso, el chino, el danés, el sueco... Se trata de una demanda social, no de un tema económico", defiende.

La Comunidad se defiende

Sin embargo, la Consejería de Educación asegura a este diario que la nueva instrucción tiene como objeto "poder atender a un mayor número de alumnos" y explican que las normas anteriores establecían el mismo mínimo para todos, algo que no consideran "aplicable" en todos los casos. "En el curso 2018-2019 se ha demostrado que de los 2.030 grupos implantados, 140 grupos no llegaban al mínimo establecido, que era de 12 alumnos", justifican.

Los afectados piden la retirada de la polémica instrucción y acusan a la Comunidad de pretender desmantelar con la EOI

En una campaña a través de la plataforma Change.org los afectados piden la retirada de la polémica instrucción y acusan a la Comunidad de Madrid de pretender desmantelar con la Escuela Pública de Idiomas para crear una privada que beneficie solamente a los que puedan pagarla. En menos de dos días ya están a punto de completar las 15.000 firmas que solicitan. Pero el Ejecutivo de la región asegura que "es totalmente falso que la Comunidad tenga intención de desmantelar las EOI": "Al revés, el Gobierno regional está comprometido con estas enseñanzas".

40.000 matriculados

"A lo largo de esta legislatura, la Comunidad de Madrid ha impulsado las EOI, que experimentan en la actualidad un auge en cuanto al número de profesores asignados, dotación económica recibida y número de alumnos matriculados. Con respecto al curso anterior, el número de alumnos matriculados es el máximo de los últimos tres años, alcanzando una cifra de cerca de 40.000, lo que representa un 4% más del número alcanzado en el curso 2017-2018", destacan.

Además, inciden en que, en los últimos cuatro años, el cupo de profesores de EOI ha experimentado un crecimiento paralelo, un 4%, hasta alcanzar alrededor de 570 profesores, y de un incremento de la dotación presupuestaria de un 18,5%, con más de 2,25 millones de euros. "Estas instrucciones a las que se hace mención en la petición presentada en Change.org se publican anualmente y son un documento que ayuda a los equipos directivos de los centros en la organización y funcionamiento de los centros", argumentan.

La Comunidad no invierte en publicitar los idiomas que se pueden estudiar en las EOI como sí invierte en publicitar la educación bilingüe

La profesora Alina Navas, coordinadora de las Escuelas de Idiomas en CCOO, denuncia que la estrategia de las autoridades apunta a cerrar grupos bajo la justificación de que no hay alumnos suficientes en determinados idiomas.

"En parte, hay pocos alumnos porque hay una gran falta de información sobre la oferta. La Comunidad no invierte en publicitar los idiomas que se pueden estudiar en las EOI como sí invierte en publicitar la educación bilingüe. Tampoco hay ningún sistema informático fácil y claro para que accedan a esa oferta y se matriculen. De esta forma, las escuelas se van desmantelando poco a poco", apunta.

Y destaca la labor de los docentes de la Escuela Jesús Maestro, donde se imparte enseñanza pública de idiomas "minoritarios". "Este lugar es una joya lingüística en el centro de Madrid. Allí se pueden obtener todo tipo de títulos que no existen en ninguna otra comunidad autónoma, pero no lo valoran", opina.