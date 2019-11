Procesan a la diputada de Madrid Isa Serra (Podemos) por desórdenes, atentado y daños

La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños por los incidentes en los que supuestamente participó en enero de 2014 durante un desahucio en el barrio de Lavapiés.

Según ha informado el TSJM, la Sala de lo Civil y Penal ha dictado auto transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado contra Isabel Serra "por la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado y un delito de daños".

El 31 de enero de 2014, coincidiendo con un procedimiento de ejecución forzosa, Isabel Serra se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre las calles Mesón de Paredes y Tribulete "con la intención de contener a quienes impedían el desalojo".

"Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, personas presentes se enfrentaron a los agentes profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales", relata el auto del TSJM.

Agentes heridos

Como resultado del lanzamiento de objetos, sigue explicando el Tribunal, "varios agentes fueron heridos y algunas furgonetas dañadas".

"Entre otros implicados en estos hechos, Isabel Serra Sánchez fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes".

"Respecto de Isabel Serra Sánchez cabe decir que existen indicios racionales de su presunta participación en tales hechos por cuanto está identificada en el reconocimiento fotográfico hecho" por ocho agentes de la Policía Municipal de Madrid.

La propia Isa Serra declaró a Efe en febrero de 2018 -cuando intentó renunciar a su aforamiento para ser juzgada en un juzgado de instrucción y no en el TSMJ- que ella acudió a la manifestación para protestar por un desahucio, pero que no increpó ni agredió "a nadie".

En aquella protesta, cuatro personas fueron detenidas por desobediencia a la autoridad, por negarse a abandonar la vivienda que debía ser desalojada por orden judicial. Además, tres policías resultaron heridos.

Isa Serra se declaró ya inocente

"No he cometido ninguno de los delitos que se me imputan", sostuvo entonces la diputada regional, que trató de renunciar al aforamiento tras la apertura del juicio oral pero no le fue concedido.

Serra ha asegurado que solo participó en la manifestación, y que tras los altercados no fue detenida, como tampoco un mes después cuando la policía se presentó en la facultad de Económicas donde estudiaba.

Después, acudió de forma voluntaria a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración, pero según explicó no pudo hacerlo porque no le concedieron esta opción.