El Supremo rechaza de nuevo liberar a los líderes del 'procés'

"No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología". El Tribunal Supremo ha rechazado la comparación entre la situación de los políticos catalanes presos y la del opositor kurdo Selahattin Demirtas, a quien el tribunal de Estrasburgo dio la razón en una reciente sentencia dictada en noviembre de 2018. Así, los magistrados han desestimado este lunes las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas por los líderes encarcelados del 'procés'.

En un auto, recogido por 'Vozpópuli', los jueces responden a las defensas y explican que la diferencia principal radica en que la mayor parte de los procesados "eran líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial".

El Alto Tribunal considera que los líderes del 'procés' "no expresaban la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos"; caso contrario al de Dermitas, quien era opositor al Gobierno turco.

Los procesados invocaron la llamada "sentencia sobre el caso Demirtas", por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclamó a Turquía que adoptase las medidas necesarias para acabar con la prisión provisional del expresidente del partido de oposición prokurdo HDP.

En este sentido, los jueces han calificado de "respetable" la estrategia de las defensas, pero han asegurado que carece de "viabilidad por la falta de similitud con los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento".

Riesgo de fuga

Con este argumentario, el Supremo rechaza nuevamente dejar en libertad a los nueve procesados. Todo parece indicar que los políticos independentistas acudirán al juicio aún bajo prisión preventiva, dado que los magistrados han subrayado que el riesgo de fuga sigue siendo "intenso".

En concreto, consideran que es "un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados" huidos de la Justicia española.

Así, el tribunal, presidido por Manuel Marchena, recuerda que la doctrina de Estrasburgo para valorar el riesgo de fuga exige ponderar la existencia de "contactos en el extranjero"que puedan facilitar la huida.

En los escritos de defensa, los procesados insistían en que el Supremo no había motivado suficientemente la no adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva. Ante ello, los jueces han asegurado en su auto que el hecho de "sostener que la Sala no se ha pronunciado acerca de la suficiencia de posibles medidas alternativas a la prisión, sólo puede ser resultado de una lectura precipitada de resoluciones dictadas con anterioridad".