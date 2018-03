PP y Cs ultiman un pacto para presionar al PSOE por su 'no' a la prisión permanente

Las direcciones de los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos en el Congreso están ultimando un pacto para presionar al PSOE por su negativa a abstenerse en la derogación de la prisión permanente revisable hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, precisamente sobre un recurso presentando por los socialistas en 2015.

Según fuentes parlamentarias de ambos partidos consultadas por Vozpópuli, ambas formaciones quieren mostrar imagen de unidad en este tema tan delicado, máxime con el caso del pequeño Gabriel tan presente, y presionar todo lo posible a los diputados de la bancada socialista para que no permitan que se inicie, sin fallo del TC, la tramitación parlamentaria de la eliminación de la prisión permanente revisable.

PP y Ciudadanos presentaron en su día sendas enmiendas a la totalidad de la proposición impulsada por PNV, que cuenta en este momento con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y otras fuerzas nacionalistas. Ahora, conforme al reglamento del Congreso, la votación de tales enmiendas está prevista para el jueves.

Las fuentes citadas no descartan que PP y Ciudadanos plasmen ese pacto en una enmienda transaccional, aunque a dos días de la votación se inclinan por votarse a favor sus respectivas enmiendas con el "compromiso de introducir cambios" en sus respectivas propuestas legislativas sobre esta materia.

La enmienda del PP propone que, lejos de eliminar del ordenamiento jurídico la medida, se amplíen los supuestos en los que se aplica. Hasta ahora, la norma se fija en ocho casos, como asesinatos múltiples, los perpetrados por terroristas, los crímenes a menores de 16 años o aquellos en los que el condenado, además de asesinar, haya violado a su víctima.

El PP defiende en su propuesta que se pueda castigar con esta medida también a violadores en serie, a secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, a los que causen incendios con peligro para la vida o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

Por su parte, Ciudadanos, sin tocar los actuales supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable, propone dificultar el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados con prisión permanente o por delitos de especial gravedad. El partido centrista llegó a firmar en su fallido acuerdo de investidura con Pedro Sánchez su voluntad de eliminar la prisión permanente, si bien viene reiterando que no cabe tal derogación hasta que no se pronuncie el TC.

Con todo, en el redactado de ambas enmiendas hay puntos de fricción entre ambos partidos. Uno de ellos es la posible vulneración del derecho a no declarar contra sí mismo, una cuestión que despierta dudas constitucionales para la formación naranja.

El PSOE no pide aplazarlo

En rueda de prensa, el portavoz del PP en la Cámara baja, Rafael Hernando, ha negado, frente a las acusaciones de su homóloga socialista, Margarita Robes, que este debate tenga lugar el jueves "por culpa del PP. "Es una mala excusa. No es un debate oportunista. La razón es que en estos momentos hay asesinos depravados para los que las Fiscalías ya han pedido prisión permanente revisable, como el asesino de Prioz. Si ahora se deroga esa prisión, la pena que puede caerle puede ser inferior en 10 años a la que le podría caer con la prisión permanente revisable", ha advertido Hernando.

"No es oportunismo es justicia. El Código Penal está para prevenir pero también para que la sociedad se sienta suficientemente segura. Esta iniciativa la apoyan el 80% de los españoles", ha enfatizado el portavoz popular. Además, ha revelado que el PSOE no ha pedido en la Junta de Portavoces del Congreso aplazar el debate a otra semana, algo a que el diputado popular no ha querido oponerse al tratarse de otro escenario.