La primera rueda de prensa con preguntas de los periodistas al Gobierno durante la crisis sanitaria acaba en fracaso

Fallos en el sonido, preguntas cortadas por una mala conexión, intervenciones ajenas a las esperadas por la Secretaría de Estado de Comunicación... Estos han sido alguno de los fallos acontecidos en el primer día que el Gobierno ha dado una rueda de prensa 'real' desde el comienzo de la crisis sanitaria. "Lo intentaremos otro día", finalizó Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, ante la imposibilidad de hacer una pregunta por parte de la periodista de Diari Ara.

Hasta ahora las intervenciones de los miembros del Ejecutivo y de los miembros del comité técnico creado para tratar la crisis del coronavirus habían tenido preguntas de los periodistas, pero antes tenían que pasar por el filtro de Oliver.

Hoy, en el día que se inauguraba esta nueva forma de hacer ruedas de prensas, tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las asociaciones de prensas, los fallos han sido constantes. En la primera intervención de un periodista, desde 13Tv, el sonido no se ha escuchado, y los ministros presentes en la sala de prensa, Salvador Illa y José Luis Ábalos, han permanecido en silencio durante un minuto hasta que por fin el sonido ha vuelto.

Pero el detalle más llamativo de las intervenciones de los periodistas ha venido de una intervención ajena. En lo que se cree que puede ser alguien ajeno a los elegidos para preguntar, alguien ha declarado que "yo no tengo la culpa de que usted no tenga estudios y se haya tenido que meter a policía".

Este momento, durante la rueda de prensa que se está emitiendo en directo esta mañana, me parece APOTEÓSICO.Periodista con microfono abierto: "yo no tengo la culpa de que usted no tenga estudios y se haya tenido que meter a policía".Se escuchan risas. La maravilla del directo pic.twitter.com/npNZzUYNVd