"No estamos aquí para hablar de Estatut, no estamos aquí para tirar la toalla, no aceptamos pactos ni cambios de rumbo. Tirad hacia adelante con lo que prometísteis en campaña electoral o dimitid".

Así se ha expresado la cuenta autodenominada "oficial" de los Comité de Defensa de la República (CDR) en Twitter, publicado aún antes de que Quim Torra realizara su rueda de prensa en la fundación Blanquerna.