Antón Gómez-Reino: "La llegada de Bescansa rompió la unidad de Podemos Galicia"

Antón Gómez-Reino (La Coruña, 1980) es diputado y portavoz de la confluencia En Marea en el Congreso y cuenta con la confianza de la dirección estatal de Podemos para hacerse con las riendas del partido en Galicia. Enfrente tiene a la cofundadora de la formación morada, Carolina Bescansa, con quien Pablo Iglesias rompió cualquier tipo de relación el pasado mes de abril después de que trascendiese por error un documento que trazaba un plan para disputarle el liderazgo en 2020.

Los cerca de 25.000 inscritos de Podemos Galicia están llamados a votar desde el pasado jueves y hasta el próximo día 24 de octubre en las primarias para elegir a la dirección autonómica que sustituirá a la actual, pilotada por Carmen Santos. Fue precisamente esta última quien animó a Bescansa a dar el paso y ha cargado estos últimos días contra la dirección estatal. Otros miembros han denunciado presiones desde Madrid.

Gómez-Reino es técnico en salud ambiental y activista social. Firmó el Manifiesto Mover Ficha, germen de lo que después sería Podemos, y no entiende las críticas de la candidatura rival. Tone, como le conocen en el partido y en su círculo más próximo, responde en esta entrevista con Vozpópuli cuáles son sus planes para la organización morada. Qué papel debe jugar la formación morada en el partido instrumental En Marea (donde están Esquerda Unida y Anova) o cómo se tejerán las alianzas con sus aliados de cara a la próximas municipales de mayo de 2019 son algunos de los principales retos que tendrá por delante el vencedor.

Pregunta. ¿Por qué decide presentarse a este proceso?

Respuesta. Llevo muchos años trabajando en los movimientos sociales en Galicia antes de dedicarme a la política institucional. Y llevo dos años y medio trayendo las demandas de los gallegos y gallegas al Congreso. Así que me presento principalmente por responsabilidad. Tengo capacidad de aportar un mapa de las demandas ciudadanas de Galicia y creo que tenemos una visibilidad pública fuerte. En mi caso, con capacidad para llegar a acuerdos con sectores que hay tanto dentro del partido como en los tejidos de la sociedad civil gallega.

P. Usted abogaba por una candidatura de unidad que agrupase a las distintas corrientes. ¿Por qué no ha sido posible?

R. Creo que recogía un mandato fundamental de las bases de Podemos. En ese sentido, es cierto que con la llegada a Galicia de Carolina Bescansa, pues bueno, se rompió la unidad y no conseguimos una candidatura unitaria. Pero creo que sí es una candidatura de encuentro. Hay gente de las bases que lleva mucho tiempo construyendo la organización por abajo, cargos orgánicos y cargos públicos. Eso hace una foto de la organización. En los últimos tiempos había gente en Podemos Galicia que se había distanciado por la dinámica de la organización.

P. ¿Y en qué punto está ahora?

R. Ahora estamos viendo cómo la gente se acerca y está participando otra vez políticamente. Pero creo que nuestro discurso ha sido siempre de mano tendida. Para mí, no hay que mirar hacia atrás en lo que pasó estos dos años en Podemos sino que hay que ser autocríticos y no volver a caer en los mismos errores. Por lo tanto, a partir del día 25, el mandato de unidad significa que esa dirección que espero liderar cuente con todos y todas las compañeras. Evidentemente, también con los de la otra lista de Carmen Santos –actual secretaria general- y Carolina Bescansa, si es que finalmente decide construir políticamente en Galicia.

P. O sea, que le ofrecería integrarse en su dirección.

R. Evidentemente, si nos creemos el mandato de la gente. Nuestro espacio político se construyó de una forma meteórica siempre pensando en los mejores caminos para ganar elecciones. Pero tenemos que construir una nueva cultura política.

P. La dirección saliente ha llegado a denunciar presiones de la dirección estatal. Y no les ha gustado que la secretaría de Organización haya impuesto el requisito de usar el DNI para participar en las votaciones. ¿Cree que se ha mantenido la neutralidad?

R. Es un poco raro que una dirección saliente en Galicia, que precisamente apadrina y abandera una candidatura, critique a cualquier otro órgano de dirección que dice algo. En todo caso, creo que se ha sido exquisito en lo que tiene que ver con la neutralidad en esta campaña.

También me sorprende notablemente lo del DNI. En un espacio como Podemos, una de las señas fundamentales es caminar hacia más transparencia. Por tanto, nadie puede estar en contra de una medida que redunda en más garantías y mecanismos antifraude. Creo que cualquier ciudadano e inscrito está perfectamente habituado. La propia dirección en Galicia estuvo en el mes de febrero animando para que la gente se inscribiera con DNI. No podemos estar en contra de nuestro propio ADN. En todo caso, creo que lo importante es que, más allá de eso, ahora confrontemos proyectos que tenemos para Galicia y para Podemos Galicia.

P. ¿Tienen previsto celebrar algún debate?

R. A nosotros nos sorprende que todavía no se haya dado ese contexto de debate. Lo llevamos proponiendo en el ámbito orgánico y en las propuestas que hacen los medios de comunicación, sobre todo los públicos y hasta ahora no hemos obtenido una respuesta. Nos parece extraño.

P. ¿Ha vuelto a hablar con Carolina Bescansa desde que anunció su intención de presentarse a las primarias?

R. He hablado con ella menos de lo que me gustaría. La llamé en un primer momento y no fue sencillo hablar con ella de las cuestiones de este proceso interno. Creo que nuestra relación es perfectamente cordial y no tengo ningún tipo de duda de que, a partir del día 25 vamos a trabajar mano a mano si Carolina quiere construir políticamente en Galicia.

P. El reto más inmediato al que se enfrentará el ganador de las primarias es formar las candidaturas para los comicios locales de mayo del 2019. ¿Es un escenario especialmente complejo y cómo cree que debe plantearse?

R. Yo creo que Galicia es un escenario especialmente fuerte. Muchas veces se habla de Galicia como un territorio conservador y no es así. En Galicia tenemos tres alcaldías grandes; somos el espacio político con más alcaldías. Tenemos más que el PP y que el PSOE. Y ahora tenemos que implicar a Podemos Galicia y consolidar los modelos de ciudad que están poniendo encima de la mesa las alcaldías.

También hay que buscar alianzas con nuestros socios y aliados. Podemos tiene que estar de forma clara y presente en esos procesos electorales. Y añado algo: creo que es importante pensar la política de alianzas en el sentido de ganar, pero también en el de tener capacidad de transformar. Por tanto, el desafío es que en esas alianzas sean ganadoras pero también equilibradas.

P. Una de las principales incógnitas es qué papel debe jugar Podemos en la formación instrumental En Marea. ¿Cuál es su propuesta?

R. En general, los inscritos han hablado de que tenemos que buscar alianzas y ganar elecciones. Pero además de eso hay que poner en valor la marca Podemos. No porque sí, sino porque la marca Podemos suma, vale, tiene peso y aporta políticamente y electoralmente. Por tanto, defiendo que Podemos debe estar en el centro del espacio del cambio. Y creo que es algo que entienden y ven como positivo los inscritos de Podemos; si le preguntáramos a nuestros aliados, esto seguro de que también son conscientes de que Podemos tiene que estar de forma clara, fuerte y evidente en el espacio del cambio en Galicia para que podamos seguir teniendo victorias electorales.

Hay que poner en valor la marca Podemos porque suma, vale, tiene peso y aporta política y electoralmente

P. ¿Se vería usted liderando En Marea o como candidato a la presidencia de la Xunta más adelante?

R. Yo me veo en dos cuestiones fundamentales ahora mismo. Acabar con las negociaciones presupuestarias que ahora mismo tenemos en el Congreso y atender mis responsabilidades con los más de 400.000 gallegos que me votaron. Y, en segundo lugar, espero verme a partir del día 25 liderando Podemos Galicia. En cualquier caso, en los actos la gente con la que nos estamos reuniendo de las bases tiene muy claro qué candidatura Feijóo no querría que ganara.

P. ¿Acudirá al plenario que celebra En Marea el día 27?

R. Creo que, en principio, asistiremos a ese plenario. Pero más allá de que hay que redimensionar a Podemos en Galicia, es evidente que tenemos que participar de todos aquellos espacios políticos de los que alguna forma estamos inmersos. No tendría sentido que Podemos lleve una dinámica de un cierto autismo. Podemos tiene que ser responsable. Tiene que pedir, pero también tiene que implicarse en aquellos espacios en los que estamos. Necesitamos un Podemos fuerte, unido y con horizonte.

P. En ese horizonte, qué grado de autonomía debe tener la organización respecto a la dirección estatal. Porque esa es una reivindicación habitual en comunidades como Cataluña o Andalucía...

R. Yo creo que hay que ser claros. Una organización que se piensa de forma plurinacional, tiene que caminar hacia una concepción plurinacional por sí misma. Ahora bien, este tipo de procesos hay que hacerlos de forma mesurada, dialogada y acordada. Uno de los valores fundamentales de la propuesta que hacemos desde nuestra candidatura es el diálogo y recoge confianza desde los diferentes órganos de dirección. Creo que eso es positivo para avanzar en el sentido de que sea un Podemos Galicia fuerte y que lidere el espacio del cambio. Si conseguimos un Podemos Galicia fuerte puede ser un magnífico revulsivo para el conjunto de Podemos en el Estado.

Un Podemos Galicia fuerte puede ser un magnífico revulsivo para el conjunto de Podemos en el Estado

P. Ustedes han abierto un espacio con la ministra Meritxell Batet para trasladarle la agenda del cambio para Galicia. ¿En qué punto se encuentran esas conversaciones?

R. Hemos trasladado una agenda pública con demandas de sentido común. No queremos ser más que nadie pero tampoco menos. No somos más que Cataluña pero tampoco menos que Cataluña. En ese sentido, hay que poner encima de la mesa que el preacuerdo marco sobre la cuestión presupuestaria es muy positivo ya para Galicia. Pero nosotros queremos seguir caminando.

No somos más que Cataluña pero tampoco menos que Cataluña

Nos parece fundamental desde el grupo de En Marea caminar hacia demandas de consenso en la sociedad gallega y que el Gobierno tiene que ir cumpliendo con ellas. Infraestructuras, financiación autonómica, memoria democrática (el Pazo de Meirás) y con sectores productivos. Entendemos que hay buena sintonía y que el Ejecutivo entiende que Galicia necesita y se merece avances.

P. Si no se cumplen esos avances, ¿podrían llegar a votar en contra de los Presupuestos como ha dicho algún miembro de su grupo?

R. Creo que será más fácil para En Marea votar sí a esos Presupuestos si se atiende a las demandas de Galicia.

P. ¿Y cree que los independentistas catalanes acabarán apoyando las cuentas?

R. Yo espero y confío que sí. Al igual que estos Presupuestos son positivos para Galicia en materia de ámbito económico, creo que también lo son para Cataluña. Y creo que los compañeros y compañeras de allí son conscientes de esto.

P. Decía usted hace tiempo que el Congreso de los Diputados era una trituradora de vidas personales y que aísla de la realidad. ¿Lo mantiene?

R. Es un desafío que cualquiera que participa en política debe tener presente. Por su inercia y por su diseño, las instituciones están pensadas para ir aislando poco a poco a los cargos públicos de nuestra vida, de nuestro círculo social y de nuestra comunidad política. El desafío que tenemos nosotros es romper con eso. Siempre se dice eso de 'un pie en la calle y otro en la institución'. Yo diría más: un pie en la calle, uno en tu comunidad de amigos, otro en tu familia, otro en tu ciudad y en tu barrio y otro en la institución.

P. ¿Mantendrá entonces el escaño si ganas las primarias?

R. Yo creo que a partir del día 25 los desafíos de Podemos Galicia son enormes. A partir de ahí, habrá que ver. Yo ahora tengo un compromiso con los gallegos y gallegas pero habrá que ir viendo en función de las tareas que tengamos por delante. Cuando decimos que vuelve Podemos en Galicia, hay que darle toda la importancia que sea necesaria a ese trabajo.