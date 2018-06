España se despertará este viernes con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y se irá a dormir con Pedro Sánchez en La Moncloa. La previsible victoria del líder del PSOE en la moción de censura implica un traspaso de poderes inédito en la historia democrática. El país va a tener dos presidentes y dos gobiernos diferentes de un día para otro. Nunca se ha vivido una situación de este tipo, y el aparato del Estado no sabe cómo actuar.

Hasta ahora, las transiciones entre gobiernos de distinto signo se han producido siempre después de unas elecciones. Ocurrió en 1982, de la UCD al PSOE de Felipe González; en 1996, de González a José María Aznar; en 2004, de Aznar a José Luis Rodríguez Zapatero; y en 2008, de Zapatero a Rajoy. Lo habitual es que exista un margen de maniobra. El tiempo medio entre las elecciones y la investidura suele ser de al menos un mes. A veces, más tiempo. Los gobiernos entrante y saliente nombran un equipo de transición que es el encargado durante este período de gestionar la mudanza entre administraciones.

Pero en este caso, si Sánchez gana la moción, tal y como está previsto, su nombramiento y toma posesión serán el sábado. Rajoy tiene que salir de la Moncloa el lunes y decenas de altos cargos y cargos de confianza cesan de forma automática. Sánchez debe nombrar Gobierno y cada ministro a sus propios secretarios de Estado, directores y subdirectores, con la particularidad de que ya hemos consumido dos años de la legislatura. El mandato de Sánchez no durará más de dos años en el mejor de los casos. El Gobierno de Rajoy no ha convocado el Consejo de Ministros de este viernes, prueba inequívoca de que no tienen planes alternativos.

El viaje del Rey a EEUU, en el aire

Una de las anécdotas que ilustra el desconcierto que vive el Gobierno es la visita del presidente de Ucrania, que el lunes tenía reuniones previstas con el rey FelipeVI y Rajoy. "¿Quién recibe ahora al presidente de Ucrania?", se preguntaban el jueves en Exteriores. Decenas de nombramientos se han quedado ahora pendientes y hay decisiones que no se pueden tomar porque entra un gobierno con otras prioridades y otra línea de acción política. "Un traspaso de poderes normal suele durar meses, y ahora hay que hacerlo a la carrera", decían desde el Ejecutivo. Algunos altos cargos tenían previsto recoger este viernes sus despachos para no regresar.

La agenda prevista para los próximos meses ha saltado también por los aires. El Rey, por ejemplo, tenía un viaje a Estados Unidos a mediados de junio. Toda la preparación del encuentro con el presidente Donald Trump ha corrido a cargo de la administración Rajoy. Lo lógico, dicen fuentes de Moncloa, es que Felipe VI cancele una visita en la que Zarzuela lleva meses trabajando.