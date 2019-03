El presidente de México reclama al rey Felipe VI que pida perdón por los abusos de la conquista española

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reclamadoal rey Felipe VI a través de una carta que pida perdón por los abusos de la conquista española de América. Según informa El País este lunes, la misiva fue enviada recientemente por las autoridades mexicanas y aún no han recibido respuesta por parte de España.

El citado diario asegura que el objetivo de esta carta, enviada al Ministerio de Exteriores, es avanzar hacia una reconciliación plena entre ambos países. Obrador, que fue elegido presidente de México el pasado 1 de diciembre de 2018, es el líder del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llegó al poder tras desbancar de la presidencia a Enrique Peña Nieto.

La petición de disculpa, explican, no se debe a la conquista en sí, sino a las vejaciones y a los delitos que cometieron los españoles durante la misma. El Ejecutivo subraya que la carta no está escrita desde el rencor, y confiesan que son conscientes de que no ha sentado bien entre sus homólogos españoles.

Obrador se reunió con Sánchez en México tan solo dos meses después de su elección, el 31 de enero de este año. Se trató de una visita oficial a la que el jefe del Ejecutivo pretendió dar una gran importancia por cumplirse 80 años de la llegada de los primeros exiliados españoles acogidos por ese país después de la Guerra Civil, según informaron fuentes del gobierno español.