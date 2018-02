"La has hecho buena": bronca a Torrent en el Colegio de Abogados de Barcelona

Roger Torrent desató la tormenta en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona reunido con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort. El presidente del Parlament denunció la existencia de presos políticos en España, acusados de delitos de rebelión y sedición. Fue entonces cuando la sala, rebosante de profesionales del mundo del Derecho, se revolvió en su silla.

Como un resorte, se levantaron de su asiento el presidente del TSJC, José María Barrientos, los tenientes fiscales de Cataluña y Barcelona, Francisco Bañeras y Concha Talón, respectivamente, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Recio y el expresidente del Colegio, Eugenio Gay, a la sazón, padre de la presidenta del Colegio.

La propia presidenta de la entidad, María Eugenia Gay, tras escuchar las palabras de su ilustre invitado, y al comprobar la reacción de la sala, le comentó en voz baja: "La has hecho buena, hoy no era el día, por favor", y siguió lanzando reproches comedidos, tal como se escucha en el micrófono que permanecía abierto.

Torrent, visiblemene alterado por la situación, tan sólo era capaz de comentar: "Si me dejan acabar, si me dejan acabar, por favor". Repitió esta frase unas cuantas veces, mientras buena parte del público enfilaba la puerta de salida, entre comentarios de rechazo y algún insulto. "Majareta", se escucha en la cinta. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, optó por no abandonar su silla para no darle más dimensión al incidente.

El mundo secesionista se ha movilizado en pro del presidente, con muestras de apoyo a sus palabras en redes sociales y algunas manifestaciones en medios de comunicación. "Bien dicho, president", insisten estos mensajes.

Torrent, miembro de ERC, abandonó raudamente el acto, sorprendido de esta actitud de los colegiados, según testigos presenciales. El presidente del Parlament ha convocado para este jueves un pleno de la Cámara para debatir y decidir la posible celebración de la sesión de investidura de un presidente con el que superar el actual bloqueo institucional que padece Cataluña desde las elecciones del 21D.