La presencia de Abascal en la protesta de los agricultores divide a los manifestantes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido este miércoles junto a otros dirigentes del partido a la concentración del sector agrario ante el Ministerio de Agricultura.

Su presencia ha dividido a los manifestantes allí concentrados. Algunos de ellos, como Jesús Anchuelo, del sindicato agrícola UPA, le han espetado que no era "el momento ni las formas para apoyar su causa" y que se les puede apoyar "de muchas formas".

Fuentes de esta asociación, una de las que está detrás del movimiento 'Agricultores al límite' junto a ASAJA y COAG, explican a Vozpópuli que no han pedido a los políticos que no vayan a las manifestaciones, pero sí esperan que se respeten las movilizaciones y no las traten de instrumentalizar.

"El lugar donde deben apoyarnos los políticos de todo signo es el Parlamento. Allí deben promover las modificaciones legislativas que estamos reclamando", dicen desde UPA.

Desde ASAJA, otra de las plataformas que promueve las protestas de 'Agricultores y ganaderos al límite' por toda España, explican a este medio que "no se ha hablado con ningún político, ni para que vayan, ni para que dejen de ir".

Abascal, que estaba acompañado por la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y el portavoz de su partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, entre otros diputados, ha asegurado comprender las críticas por parte de algunos asistentes. Finalmente ha decidido irse una vez terminada la lectura del manifiesto.

"Hay muchos pareceres, hay mucho nerviosismo en el campo. Hay personas que están contentas de que vengamos y otras que no. Pero no hemos venido a hablar, hemos venido a escuchar", ha intentado zanjar el líder de Vox.

Ante las preguntas de los periodistas, Abascal ha afirmado que desde las asociaciones organizadoras de la protesta no les han pedido que vayan, pero que han acudido a "apoyar" y a mostrar "todos mis respetos". "Nosotros nos vamos cuando queremos. Hemos venido a dar testimonio y ya lo hemos hecho", ha señalado antes de irse y preguntado por si les habían echado.

Rifirrafe con Podemos en Twitter

Horas después de la polémica, el dirigente de Vox ha asegurado que "algunos medios han manipulado de forma asquerosa nuestra presencia en la manifestación". "Probablemente ellos mismos han enviado a un par de subvencionados a dar alaridos para tratar de apropiarse de la voz del campo", ha apuntado.

Algunos medios han manipulado de forma asquerosa nuestra presencia en la manifestacion. Probablemente ellos mismos han enviado a un par de subvencionados a dar alaridos para tratar de apropiarse de la voz del campo. #VOXcoELCampopic.twitter.com/foXZgzuAeT — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 5, 2020

Desde Podemos han asegurado que "Abascal solo va a los pueblos de paseo en sus motos BMW... Por eso no sabe nada del campo y va a las manifestaciones de agricultores cuando nadie le ha llamado".

Abascal solo va a los pueblos de paseo en sus motos BMW... por eso no sabe nada del campo y va a las manifestaciones de agricultores cuando nadie le ha llamado. https://t.co/gwbDl9E7vq — PODEMOS (@PODEMOS) February 5, 2020

En Vox califican la acogida de los agricultores a los representantes de Vox en la manifestación como "positiva de manera mayoritaria".

A través de la cuenta oficial de su grupo parlamentario en Twitter responden a las críticas de Podemos con un vídeo de la diputada Reyes Romero hablando con un agricultor y con una imagen de Abascal manejando un tractor.