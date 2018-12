Vuelve la "extrema derecha" tras la muerte de Franco, así ve la prensa internacional el 2-D

La noche electoral de este domingo 2 de diciembre ha dejado unos resultados inesperados. Ha dado la victoria indiscutible a una formación que nadie esperaba, y su irrupción en el Parlamento andaluz ha puesto las miras directamente en qué pasará ahora. Sin embargo, y aunque Vox se esfuerza por intentar que los medios no les cataloguen como la extrema derecha, los esfuerzos parecen hacerse en vano. No solo en territorio nacional, los periódicos internacionales advierten, en la mayoría de sus titulares, de que "la extrema derecha" ha regresado a España después de 40 años.

Medios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania no destacan ningún otro dato, todos titulan por el mismo y relevante hecho. De las expectativas provocadas por los sondeos previos a las elecciones andaluzas, que daban uno o dos escaños a la formación liderada por Santiago Abascal, a la realidad vivida la noche de este domingo: Vox tiene 12 escaños en el Parlamento andaluz.

De esto se ha hecho eco la prensa internacional. Todos los medios analizados remarcan en sus titulares: "La extrema derecha gana escaños", "el fantasma de Franco", "después de 40 años"... y así una ristra de calificativos que los medios dan en posiciones más destacadas o entre sus páginas. Lo único claro es que todos hablan de lo que ha ocurrido la pasada noche en Andalucía.

Los socialistas han sufrido un "revés" en las elecciones autonómicos, asevera el 'Washington Post'

En EEUU, 'The Washington Post' ha señalado que los resultados de estos comicios han supuesto un "golpe a los socialistas españoles" y que "la extrema derecha emerge". Así ha informado desde España el periodista Joseph Wilson.

Los socialistas han sufrido un "revés" en las elecciones autonómicos, asevera. Asimismo, este diario ha rescatado el incidente ocurrido durante la votación de la hasta ahora presidenta de la Junta, Susana Díaz, en un colegio de Sevilla. "Dos miembros de Vox gritaron insultos a Díaz cuando depositaba su voto", señalan.

Desde Reino Unido, inmerso en el acuerdo para la salida de la Unión Europea, los medios han dado mayor relevancia a las noticias relacionadas con las elecciones andaluzas. 'The Guardian' titula su artículo asegurando que "la extrema derecha gana sitio en España por primera vez desde Franco".

El diario británico describe el programa electoral de Vox, en el que, afirman, "se opone a la inmigración ilegal, al aborto, a la independencia de Cataluña y quiere derogar la ley de violencia de género". Ha logrado "superar" así, señala el diario, las predicciones de las encuestas.

Con 'The Guardian' ha coincidido 'The Times', que también ha querido destacas que desde hace 40 años, un partido de extrema derecha no tenía representación en un parlamento español. "El fantasma de Franco", recalca el medio británico.

Han logrado un lugar desde los 70, afirma 'The Times', que señala que ha traído "una oleada nacionalista" a la que España se consideraba hasta ahora inmune por el "recuerdo de la dictadura militar de Franco".

Por su parte, el 'Financial Times' insiste en la idea de que un partido de mencionada ideología haya irrumpido por primera vez en unas elecciones en este país. Así, afirma que "el partido de extrema derecha Vox gana sus primeros escaños en España".

Asimismo, la BBC da un lugar muy importante a esta noticia en su portada. En la parte superior de la misma señala que "la extrema derecha se afianza en una región española".

Es de los medios que mayor análisis ha hecho de las circunstancias. En su artículo no solo ha contado cómo ha llegado el partido al parlamento regional, sino que ha querido explicar qué es Vox.

El medio ha relacionado la fundación de la formación de Abascal en el año 2014 con su impacto en el panorama político. Asimismo, ha señalado mediante una infografía el auge del nacionalismo en Europa. España se une así, según indica la BBC a países como Suecia, Alemania, Francia, Suiza, Hungría, Eslovaquia, Italia o Grecia.

En el país liderado por 'En Marche!' de Emmanuel Macron la noticia también ha copado las portadas de los principales medios de comunicación. El país vecino ha destacado, igual que los compañeros de otros lugares, la ideología de Vox.

Los medios franceses publican estas noticias después de que la presidenta del Frente Nacional -formación de ultraderecha gala-, Marine Le Pen, mostrase su total respaldo a la formación de Abascal. "Mis cálidas felicitaciones a nuestros amigos de Vox, quienes esta noche en España obtienen una puntuación muy significativa para un movimiento joven y dinámico", dijo Le Pen hace unas horas.

'Le Monde' ha titulado su artículo afirmando que en España, "la entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz sacude el panorama político".

"La izquierda pierde la mayoría en la región, y el partido radical Vox obtiene 12 diputados tras la Transición democrática", comienza su artículo el diario. Señalan que después de la disolución del franquismo, ningún partido de "extrema derecha" había conseguido ningún escaño, pero "esta excepción ha terminado", zanja rotundo 'Le Monde'.

'Le Figaro', por su parte, ha optado por un titular más aséptico. Describen a Vox por su ideología y dicen que ha entrado en el Parlamento de Andalucía.

"Un pequeño partido de extrema derecha", así describre 'Le Firgaro' a la formación del expopular Abascal. Este hecho se produce, recalca, después de la muerte del dictador Francisco Franco en el año 1975.

Por su parte, el diario 'Libération' asegura que lo ocurrido la noche de este domingo ha sido un "giro inesperado en España". "La extrema derecha entra en el Parlamento regional de Andalucía", añaden.

Se trata de algo extraordinario, que no había ocurrido hasta ahora, afirma 'Libération'. Matemáticamente, afirma el medio galo, si Vox se alía con "los dos partidos de derechas", lograría una mayoría con 59 escaños. El diario ha querido señalar que, a día de hoy, "ningún partido ha descartado esta alianza sin precedentes".

La prensa alemana también ha querido informar sobre el 2-D. El 'Frankfurter Allgemeine' afirma que "los populistas de derecha entran en un parlamento por primera vez", y en la noticia incluye que se trata de "la primera vez desde el regreso de la democracia en España tras la muerte de Franco que un partido de ultraderecha entra en un parlamento regional español". El "partido xenófobo" ha ganado 12 escaños, afirman.

Asimismo, el corresponsal político del periódico alemán en España, Hans-Christian Roessler, ha descrito que "cuando la izquierda ya se estaba debilitando en toda Europa, los socialistas en el sur de España no se veían amenazados a pesar de la corrupción y la pobreza", hasta ahora.