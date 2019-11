La pregunta trampa de ERC deja en manos del PP la investidura de Sánchez

La consulta de pregunta imposible que se ha sacado ERC de la manga para presionar a Pedro Sánchez deja en manos del PP la investidura del líder del PSOE o el regreso a un bloqueo político insoportable. La consulta que ha convocado la formación republicana está pensada y redactada para que se rechace cualquierapoyo al jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, el líder popular, Pablo Casado, ha advertido este miércoles que su partido no facilitará la investidura de Sánchez. Le ha ofrecido, eso sí, estabilidad para negociar los Presupuestos. Y ha insistido en que el presidente del Gobierno, especialmente después de la sentencia de los ERE, debería meditar si da "un paso atrás". La sugerencia de Casado, que tampoco verbaliza, es que se proponga otro candidato.

ERC ha sorprendido con la convocatoria de una consulta exprés a su militancia que se celebrará a lo largo del lunes. La pregunta está formulada en negativo: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?".

La batalla Puigdemont-Junqueras bloquea todo

Desde hace días, los republicanos buscan la excusa para cambiar su "no" rotundo a Sánchez a cambio de una abstención si se cumplen una serie de condiciones, en concreto, una mesa de negociación.

Pero el separatismo ha vuelto a su guerra por la hegemonía de un espacio menguante. Y detrás de esta amenaza de bloqueo reaparece la eterna batalla entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La misma batalla que tiene empantanada Cataluña y el resto de España desde hace más de dos años.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está al acecho al planear la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña si ERC permite la reelección de Sánchez en el Congreso. Y con esta guerra fría nadie se atreve a dar un paso a favor del deshielo.

Hasta ahora, ningún líder ni dirigente de ERC se ha pronunciado sobre el sentido de su voto en la consulta. Tan solo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha difundido la pregunta en las redes sociales.

El resultado de la consulta no es vinculante. Y la decisión final sobre el sentido del voto de ERC en la investidura de Sánchez la tomará la dirección del partido.

Casado rechaza a Sánchez

Casado, por su parte, ha rechazado de plano este miércoles que sus 89 diputados se abstengan para dar vía libre al Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias. Pero se ha abierto a facilitar la gobernabilidad para dar estabilidad a un Ejecutivo socialista si se cumplen una serie de condiciones en materia económica, Cataluña o Navarra.

"Lo máximo que podemos hacer, y los españoles han entendido, es que le demos garantía de estabilidad y de gobernabilidad. Y que se aclaren si pueden entre ellos y que los militantes le enseñen el camino al final del túnel este sábado, que para eso les han convocado a una consulta", ha dicho Casado.

Tras el fallo de los ERE, Casado ha emplazado de nuevo a Sánchez a asumir responsabilidades. Y le ha pedido que se aplique el mismo baremo que utilizó con Mariano Rajoy en el caso Gürtel, planteándose "dar un paso atrás".

La opción de Ciudadanos

Otra opción, compleja pero aritméticamente posible para Sánchez, es Ciudadanos. Su portavoz en el Congreso y aspirante a liderar el partido, Inés Arrimadas, ha admitido que el Gobierno le ha contactado para hablar de la investidura.

Sin embargo, Arrimadas ha dicho en la COPE que la prioridad del Gobierno es ERC. Ciudadanos obtuvo 10 escaños el pasado 10 de noviembre.

"Con Esquerra llevan negociando muchos días. A nosotros nos dejarán un poco para el final", ha señalado. "He recibido una llamada del Gobierno, pero no de Sánchez. Para un primer contacto, no hemos podido concretar contenidos, pero para ver si nos veíamos".