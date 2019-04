Carlos Iturgaiz recibía este lunes la noticia: repitirá en las listas del PP en los comicios europeos del 26-M. Ocupará el puesto 17 de 20, idéntico al que ostentó hace cinco años.

Sin embargo, la situación de ahora es distinta a la de aquella cita electoral. Las previsiones para el PP no son tan halagüeñas, y se da por hecho que el partido no repetirá los resultados de entonces. Por eso, al ocupar el puesto 17 Iturgaiz podría no ser elegido y abandonar así su carrera política en Bruselas. Los últimos sondeos indican que el partido se mueve en un rango de entre 9 y 14 representantes.

Según ha explicado Iturgaiz a El Correo, "en las actuales circunstancias, situarme en el puesto 17 es como no contar conmigo". Y ha echado pestes sobre el líder del Partido Popular, que es el que así lo ha decidido: "Me siento triste y decepcionado. Casado no ha valorado todo el trabajo y dedicación que he hecho todos estos años, en nombre del PP vasco y en defensa de la unidad de España y las víctimas".

"En su día aseguró que iba a confeccionar listas de integración y en las que todo el mundo se sintiera cómodo, pero la realidad es que nos ha invitado a irnos (de Bruselas)", confesó el propio Iturgaiz este lunes.

Iturgaiz presidió el PP vasco entre 1996 y 2004, una etapa de plena ofensiva de ETA en la que el propio político sufrió tres intentos de atentado.

Abandono a los populares vascos

Aunque el sexto lugar de la lista popular lo ocupará Javier Zarzalejos, político bilbaíno de la confianza de Aznar, cunde la sensación en Iturgaiz de que se ha dejado fuera a los populares vascos, mientras Casado mantiene la atención en Cataluña y la lucha contra el independentismo. "¿Quién mejor que nosotros sabe lo que es combatir el soberanismo? ¿Quién ha trabajo más que nosotros, jugándonos la vida, por defender el orden constitucional?", afeó Iturgaiz, para quien la presencia de los populares vascos en las instituciones europeas es "más necesaria que nunca", puesto que es "casi seguro que Bildu y PNV" logren escaños, y "van a ser los monaguillos de Puigdemont".

La decisión de Casado, unido a la reacción de Iturgaiz, constata el clima que se respira entre la dirección nacional y el PP vasco, que apoyó en masa a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias.

El último ejemplo de esto llegó con la designación de los cabezas de lista de cada territorio para el Congreso. Salvo en el caso alavés, donde no hubo discusión sobre Javier Maroto, en Vizcaya y Álava la dirección nacional impuso su criterio por encima del de Alfonso Alonso y el de los dirigentes provinciales.