Génova teme réplicas del "efecto Bauzá" en Valencia, Cataluña y Castilla y León

No pasa nada. Bauzá estaba amortizado. Se intentó ir tras perder las elecciones de 2015. Sabe que no iría ahora en las listas. Se irá con Vox. Estas son las versiones que circulan entre los dirigentes del PP ante la renuncia de José Ramón Bauzá, militante de veinte años en el PP, expresidente regional del partido, expresidente autonómico y senador. Una renuncia conocida 24 horas después de la de Ruth Beitia, aspirante a presidir Cantabria.

El movimiento de Bauzá, puede producir un 'efecto simpatía' en otras zonas. No a nivel de dirigentes pero sí de cargos medios y militantes. "Estas cosas pasan siempre en el periodo previo a la confección de las listas", apuntan en Génova, donde apenas se le concede importancia a este episodio. "Sólo se irán lo que no encuentran hueco en las candidaturas del PP", añaden. Comunidad Valenciana, Castilla y León, incluso Cataluña, son regiones donde el PP detecta preocupación ante las urnas de mayo. Hay gente que piensa irse, o que lo ha hecho ya.

Sellar la fuga hacia la derecha

El PP catalán acaba de renovarse con Alejandro Fernández al frente, uno de los diputados más combativos contra el nacionalismo de todo el Parlament. Los populares, sin embargo, pueden verse barridos del Ayuntamiento barcelonés, donde cuenta con tres diputados, en la cita de mayo. La operación Valls, impulsada por Ciudadanos, y el movimiento de Vox puede pasarle factura.

Sellar la fuga de votantes y militantes hacia el partido de Abascal es el objetivo primordial de la dirección del 'nuevo PP'. Pablo Casado apuntó en esa dirección en su mensaje a los afiliados en la Convención Nacional del pasado fin de semana. Un empeño complicado, según reconocen dirigentes de la formación. El partido de Abascal marcha muy fuerte en las encuestas y hay zonas donde puede dar la campana en mayo.

La sobrina de Rita

Baleares preocupa. La ofensiva nacionalista en las islas no ha recibido una rechazo frontal por parte de la dirección regional. Bauzá denunciaba en su misiva del adiós esta circunstancia, que comparte un sector de antiguos simpatizantes populares. "No dan la cara, se camuflan con el entorno", comentan algunos decepcionados. Miran a Vox, que presenta a la alcaldía de Palma al general Fulgencio Coll. El PP ha colocado como cabeza de lista a Mateu Isern, a quien se considera poco beligerante en este asunto. La defensa del castellano, por una parte, y la batalla contra el 'pancatalanismo' son don estandartes que el PP balear enarbola con escasa contundencia, según estas fuentes. "Una cosa son los discursos y otra, los hechos. Casado lo tiene claro, pero no toda su estructura piensa igual".

El PP puede sufrir un severo revés en Baleares el 26-M. También hay preocupación con lo que ocurra en la Comunidad Valenciana. Isabel Bonig está en las antípodas de Company. Fiera luchadora contra el catalanismo, teme que la pinza entre Ciudadanos y Vox afecte a sus resultados. El PP valenciano ha sufrido mucho con la corrupción. El abandono a Rita Barberá resultó demoledor. Incluso su sobrina se ha afiliado a Vox. Valencia es uno de los tradicionales fortines del PP. Uno de sus símbolos. Intentará recuperarlo en mayo, pero lo tiene difícil.

En Castilla y León los sondeos anuncian un retroceso del PP. La retirada de Juan Vicente Herrera, presidente eterno de la Comunidad, abre una nueva etapa llena de incógnitas. El PP presenta a Fernández Mañueco, actual alcalde de Salamanca y poco conocido fuera de su ámbito territorial. Ortega Lara podría ser el cabeza de cartel de Vox, según algunas versiones.

Todo son rumores propios de la fase de elaboración de las listas. León de la Riva, quien fuera alcalde de Valladolid, tuvo que salir a desmentir que no se suma a las listas de Abascal. "Estoy con el PP para lo que me necesite", señaló. Hay sin embargo en localidades y municipios de esta comunidad en los que ya se detectan claros movimientos hacia Vox. "Es lo de siempre, buscan un puesto de salida ", dicen en el PP.