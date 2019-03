El PP propone retrasar la expulsión de las inmigrantes ilegales que den a sus hijos en adopción

El Partido Popular tiene pensado, si recupera el Gobierno, no expulsar a las inmigrantes ilegales que den a sus hijos en adopción. Confirmado por Newtral, los populares explican que "la propuesta se refiere a que en el caso de una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión".

Actualmente, si una mujer en situación irregular decide dar en adopción a su hijo se activarían los mecanismos que la ley contempla, lo que significaría la expulsión inmediata. De esta forma, el PP propone que con esta norma, que se enmarcaría dentro de la Ley de Apoyo a la Maternidad propuesta recientemente por Pablo Casado, no se "activaría la expulsión". "Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España”, explican fuentes populares a Newtral.

Ley de Apoyo a la Maternidad

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, anunció el pasado 9 de marzo en Cartagena que cuando sea presidente del Gobierno promoverá una Ley de Apoyo a la Maternidad, en la que abogará por la “cultura de la vida” con medidas fiscales, económicas y de apoyo a la familia.

Fue en la clausura de la Convención Nacional sobre Familia e Igualdad cuando Casado tomó la palabra e indicó que su propuesta legislativa abarcará todos los sectores y ahondará en la "cultura de la vida, la maternidad, las familias y de estar al lado de las mujeres, para no dejar solas a las que reclaman asistencia de las instituciones".

Así, y aunque en ese momento no se hizo ninguna mención a la posibilidad de que las mujeres sin papeles pudiesen quedarse en España si entregasen a sus hijos en adopción, Casado resaltó el "invierno demográfico" que según él vive actualmente España. De hecho, no lo comentó en el discurso y tampoco aparece en la nota de prensa que el partido lanzó sobre las palabras de su líder.