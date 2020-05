El PP presenta a Pedro Sánchez un plan B con tres leyes para acabar con el estado de alarma

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha trasladado al Gobierno un plan B con la posibilidad de utilizar tres leyes ordinarias –las de Seguridad Nacional, Salud Pública y Protección Civil- para poner fin al estado de alarma y emplazó a Pedro Sánchez a discutir cambios legislativos si son necesarios antes del pleno de mañana: “Hay 24 horas para negociar”, enfatizó en una entrevista en Antena3.

“Sí que existe el plan B. El caos ya lo tenemos y lo hemos tenido”, dijo Egea ante las advertencias del Ejecutivo sobre las consecuencias de que decaiga la vigencia del estado de alarma. En este sentido, subrayó que el Gobierno no ha acertado en la compra de material, en las fechas del confinamiento porque fue a remolque de lo que pedían las CCAA, ni en los asuntos económicos a tenor de los datos como el del paro que se van conociendo.

Egea insistió en que Sánchez "tiene que gobernar con leyes ordinarias, no con el estado de alarma" pues el nuevo escenario de 'desescalada' conlleva unos parámetros económicos distintos a los del confinamiento. Por ejemplo, adelantó que la actividad económica no se recuperará de la noche a la mañana con la entrada en vigor de la fase 0, por lo que "cuando se levante el estado de alarma no se pueden acabar los ERTEs".

"La arquitectura legal está basada en un poder omnímodo de Sánchez", constató sobre la situación en la que vive el jefe del Ejecutivo en la actualidad y que quiere mantener durante las cuatro fases de 'desescalada'. Egea recordó que para para el cierre de escuelas o la limitación de movilidad "existen leyes que lo amparan".

"Le pedimos que utilice el plan B con medidas que ayuden a la gestión. Sánchez debería dejar de fiarse de aquellos que han dejado a España como el país con más fallecidos por millón de habitantes", insistió ante la mano tendida del PP.

Pedro Sánchez sigue "cómodo"

Además, lamentó que tanto el PSOE como Podemos rebatiesen ayer los planteamientos del PP con las duras acusaciones de Pablo Echenique y José Luis Ábalos, al tiempo que dejó claro que no se puede permitir que Sánchez siga “cómodo” con el poder “omnímodo” que ha atesorado en los últimos casi dos meses.

El ‘número dos’ de los populares reiteró que “todas las opciones están abiertas” de cara a la votación de mañana de la prórroga del estado de alarma, aunque insistió en que Sánchez no merece el apoyo de ninguna fuerza política en estos momentos. "No se dan las condiciones para que Sánchez tenga nuestro apoyo", dejó claro, lo que supone descartar el 'sí' a una nueva prórroga.

En este sentido, Egea hizo hincapié en que el PP ha votado a favor del estado de alarma y de las sucesivas prórrogas "sin propuestas de resolución" en el Congreso de los Diputados, es decir sin enmiendas alternativas a los decretos que ha presentado el Ejecutivo. Pero la situación ha cambiado. "Ahora, cuando hay una crisis económica y se pretende tomar, el PP tiene que estar enfrente de este Gobierno", resaltó.

23 ministros es "excesivo"

Asimismo, dejó claro que el principal partido de la oposición no quiere que Sánchez utilice el "subterfugio" del estado de alarma para aumentar el gasto público cuando tener 23 ministros es "excesivo" y después de que hace unos días se conociese el aumento "escandaloso" del número de altos cargos dentro de la Administración, en especial en direcciones generales que van a ser ocupadas "por amigos de Podemos".

Todo ello después de que el Ejecutivo cerrase el portal de transparencia, implantase la "opacidad" en algunos de los contratos de material sanitario y sentase a Iglesias en la comisión delegada del CNI. Asuntos que, en su opinión, "no están vinculados al estado de alarma".