El PP interroga a Iglesias en el Senado: "La financiación de Podemos parece un milagro"

El Partido Popular someterá este jueves al secretario general de Podemos a un interrogatorio sobre la financiación de Podemos. Pablo Iglesias comparecerá a las diez y media antela Comisión que investiga las cuentas del resto de partidos políticos y por la que pasaron hace algo más de un año el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el responsable estatal de Finanzas y Transparencia, Daniel de Frutos.

El PP será el único que tome la palabra, ya que el resto de formaciones decidieron no participar en la Comisión impulsada por el partido conservador después de que se constituyese en el Congreso la que investiga la presunta financiación irregular de los populares. Durante el interrogatorio, tratarán de aclarar el origen del dinero con el que se financió el partido morado en sus orígenes y las posibles "conexiones" con Venezuela o Irán.

El senador popular encargado de las preguntas, Luis Aznar, centrará su interrogatorio en contrastar lo que ya apuntaron Monedero y De Frutos en sede parlamentaria. Por aquel entonces reconoció que las comparecencias no arrojaron "nuevos datos" sobre las cuentas de Podemos, pero ahora quiere incidir en las informaciones aportadas en los últimos meses, entre otros, por el presidente del Tribunal Supremo del país latinoamericano en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú.

Hugo Chávez

El pasado 3 de diciembre compareció en la Cámara Alta y vinculó a la formación morada con la presidencia de Hugo Chávez. En este sentido, aseguró que facilitaría un informe remitido a la Interpol acerca de pagos del régimen chavista de 1.000 millones de dólares a partidos socialistas europeos y latinoamericanos, entre los que incluía al partido de Iglesias.

El propietario de Canal 33 y antiguo socio de Iglesias y Monedero, Enrique Riobóo, también declaró también a finales de 2017 que ambos dirigentes sentaron las bases del nacimiento de Podemos gracias a que "venían con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela e Irán". Asimismo, acusó a ambos de haber realizado cobros y pagos con presunto dinero negro. "No tiene la más mínima prueba. Este señor no ha presentado ningún documento", replicó Monedero. El partido emprendió acciones legales contra él y contra el director de OKDiario, Eduardo Inda.

Contrastar fórmulas

Aun así, los populares han querido llevar al secretario general de Podemos ante la Comisión. "La financiación de Podemos parece un milagro y es una duda que no se ha despejado en los tribunales, pero nosotros no somos un tribunal de Justicia", apunta Aznar. "Nosotros no acusamos de nada, pero queremos contrastar si han usado determinadas fórmulas", concluye.

Según los datos de la formación de Iglesias, el 46,9% de los ingresos proceden de subvenciones, el 28% de las aportaciones de sus Grupos Parlamentarios y el 25% de donaciones. Asimismo, más de 25.000 personas habrían colaborado en sus campañas electorales a través de microcréditos. En total, "más de 6.000.000 de euros que ya han sido devueltos en su totalidad", señala Podemos. La formación usa esta fórmula para cumplir con su máxima de "hacer política sin depender de los bancos". El PP critica dichas fórmulas que no están recogidas en la Ley de Financiación de Partidos.

Lo más probable es que Iglesias insista en el argumento de que todas las querellas presentadas contra la formación por presunta financiación ilegal han sido archivadas. Aznar podrá atacar a partido, eso sí, por la transparencia de la que presumía el partido morado en sus primeros años de vida. La última actualización de la web de Transparencia de Podemos es de junio de 2017.