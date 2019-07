PP y Ciudadanos se repelen ante las posibles elecciones de noviembre

El Partido Popular no le teme a las elecciones. Desconfía de Pedro Sánchez. Consideran que el presidente en funciones no ha armado una investidura con posibilidades de éxito precisamente porque opta por la vía de las urnas. Algo'disparatado' pero muy posible, comentan en fuentes de la oposición. Pablo Casado ha insistido en que su partido no le teme a unos nuevos comicios. No los desea pero no le inquietan.

"No tenemos miedo", ha afirmado el líder del PP. La demoscopia que se maneja en Génova aventuran en forma indubitable que sólo PSOE y PP saldrían beneficiados de una repetición electoral. El estado mayor de los populares de los populares cree que Sánchez no tiene problema alguno para convocar elecciones en noviembre, tras el presumible fracaso de la sesión de investidura del próximo día 22. Sánchez no ha intentado formar el 'gobierno Frankenstein' porque le resultaría demasiado complicado una gestión del día a día con elementos tan disímiles y heterodoxos como Podemos y los secesionistas, dicen estas fuentes. Por eso el Gobierno va de cabeza a las elecciones.

El presidente en funciones no ha conseguido la abstención de Ciudadanos, imposible en las actuales circunstancias, y menos aún la del PP, refractario desde el minuto uno. Tampoco se ha esforzado mucho en este empeño. Apenas 21 días le tomó alcanzar el 'pacto del abrazo' con Rivera hace tres años. Ahora ni siquiera lo ha intentado. Ha dejado que el tiempo pase y que la posibilidad de nuevas elecciones vaya cobrando cuerpo.

En Génova piensan que, tras las elecciones de noviembre, en caso de que se celebren, Sánchez tendrá mucho más fácil conseguir un nuevo acuerdo con Rivera. Ahora mismo, parece un imposible. Las relaciones personales entre ambos dirigentes son inexistentes. Casi se detestan. Pero el escenario político podría propiciar este acercamiento, que algunos ven preñado de riesgos para Cs, una especie de 'abrazo del oso'. "El PSOE habrá demostrado para entonces que no quiere ir de la mano ni con Bildu ni con Podemos, por lo tanto habrá lavado su imagen", apuntan estas fuentes.

Otra victoria socialista reforzaría la legitimidad de Sánchez para formar gobierno y Ciudadanos se encontraría ante una situación más complicada"

En esta tesitura, Ciudadanos ya tendría muy difícil rechazar de nuevo las presiones y los planteamientos de Sánchez, que invocaría argumentos institucionales que ahora no han funcionado. "Otra victoria socialista reforzaría la legitimidad de Sánchez para formar gobierno y Ciudadanosse encontraría ante una situación más complicada para mantenerse en el 'no es no' y en el veto frontal a los socialistas", señalan estas fuentes. En Ciudadanos, por supuesto, niegan tajantemente tal posibilidad ni siquiera como argumento de ficción.

Mientras tanto, la cúpula naranja se aleja todo lo posible del PP, por lo que pueda pasar a la vuelta de unos meses. Casado y Rivera, por ejemplo, expresaron gráficamente este martes que no habrá en el corto plazo otra foto como la de febrero en la plaza de Colón, al menos mientras dure el riesgo de repetición electoral.

Los dos partidos firmaron con la Unión del Pueblo Navarra (UPN) la llamada 'Declaración por la dignidad de las instituciones navarras y españolas', pero lo sorprendente es que lo hicieron por separado a pesar de que forman parte de la misma coalición -Navarra Suma- y sin que Casado y Rivera aprovechasen la ocasión para arropar de forma conjunta al líder de UPN, Javier Esparza, quien se encuentra en el momento crítico de las negociaciones para formar gobierno en la comunidad foral.

Los dos documentos, de tres folios cada uno, son idénticos -salvo un inocuo párrafo que desaparece en la versión del PP-. En ambos se insta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a "rectificar" y no "pactar" con Geroa Bai y EH Bildu en Navarra y se comprometen a no llegar a ningún tipo de acuerdo con el PSOE si lo hace.

El 'no' radical de Rivera

Ciudadanos fue el que no quiso sumarse a la firma de la declaración junto a PP y UPN, y pidió a Esparza que la foto fuese por separado. Es más, el presidente de la formación naranja negó la mayor e insistió en que la coalición Navarra Suma, que ha ganado las elecciones en la Comunidad foral y aspira a gobernar, está formada únicamente por Ciudadanos y UPN ya que, en su opinión, "Ciudadanos no ha firmado nada con el PP".

En cierta manera tiene razón ya que la constitución de Navarra Suma fue fruto de dos acuerdos por separado entre UPN-PP y UPN-Cs, pero el hecho de que Rivera haga hincapié en que están juntos, pero no revueltos, se asemeja mucho a la obsesión naranja por no aparecer en ningún documento ni negociación junto a Vox. Tanto Casado como Esparza quitaron importancia a esta distancia en el seno de la coalición, aunque el líder popular reprochó a Casado que le evite de forma tan ostentosa: "Esto no era la nueva política, para eso me quedo con la de siempre", dijo con semblante serio. Casado aseguró que el PP es un partido "serio y responsable" y si Ciudadanos "quiere estar en la foto, fenomenal" y si no quiere estar, también lo respetará, pues lo importante para el PP es que haya una declaración conjunta. En su opinión, da igual si la firman dos o tres partidos.Esparza justificó esta situación anómala en que la coalición está integrada por tres partidos que "en momentos puntuales necesitan tener su propia voz" e insistió en "no dar mayor importancia" al hecho de haber firmado por separado.

La firma de esta declaración a favor de la Navarra constitucionalista no es el primer asunto en el que PP y Ciudadanos evitan el dicho de que 'la unión, hace la fuerza'. El pasado lunes, la formación naranja presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ley navarra de abusos policiales... tres días después de que PP y Vox entregasen en el TC un recurso sobre la misma cuestión.

Pacto PP UPN by Vozpopuli on Scribd

Cs Declaración Dignidad Instituciones Navarras y Españolas by Vozpopuli on Scribd