El PP sugiere investir a Borrell para forzar un motín contra Sánchez en el PSOE

Las palabras del Rey Felipe VI este domingo instando a buscar una fórmula que evite repetir elecciones han supuesto un aldabonazo tal que lo inverosímil, el hipotético apartamiento de Pedro Sánchez para desbloquear la investidura, ha acabado sobre la mesa de negociación.

Lo cual, reconocen diversas fuentes socialistas, mete más presión al líder socialista a fin de lograr cuanto antes un acuerdo con Pablo Iglesias y Unidas Podemos, aunque el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, califique de "chiste" tanto esa candidatura socialista alternativa como la de Pablo Casado.

Porque, al abrirse el PP a votar "otro candidato" designado por Ferraz, la alternativa ya no es (solo) volver a las urnas el 10 de noviembre. Su objetivo nada disimulado es enfrentar a Sánchez con los barones socialistas -a quienes creen dispuestos a exigirle que renuncie in extremis por el bien de España si Iglesias no cede-, y con una opinión pública muyrenuente a la repetición.

Rivera se niega a quitar el foco de la responsabilidad sobre Sánchez por más que los críticos de Ciudadanos insistan en sumarse a la 'operación Borrell'

Ciudadanos, de momento, se niega a quitar el foco de atención sobre Sánchez. Este lunes emitió un comunicado en el que, sin llegar a descalificar la investidura de otro candidato socialista o popular, asegura que el PSOE ya ha dejado claro que su socio preferente es Podemos y "todo lo demás son ganas de distraer".

No obstante,Vozpopuli adelantaba este lunes que un sector minoritario reclama a Albert Rivera que abandone el discurso más duro del no es no y apoye la investidura de José Borrell. Dispondría ese hipotético ejecutivo socioliberal de mayoría absoluta de 180 diputados, los que suman PSOE (123) y C’s (57), para recuperar el fallidoPactodelAbrazo suscrito en febrero de 2016, pero ahora con el ministro de Exteriores en La Moncloa y Sánchez fuera.

Si @CiudadanosCs, con 57 diputados, quiere de verdad convertirse en alternativa al #PP, solo lo conseguirá a base de tener cintura a izquierda y derecha.Vía @voz_populihttps://t.co/FD9FMtn8HW — Julián J. San Martín (@JJSanMartin) August 5, 2019

Reacciones como ésta de San Martín son, hoy por hoy, minoritarias en la formación naranja. La sorpresa saltó este lunes en Santander, desde donde el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se mostraba dispuesto a cualquier formula que aparte al "único responsable" del actual bloqueo, Sánchez.

La situación puede resolverse, decía, "impulsando a otro candidato (del PSOE) e incluso con una alianza entre PP y Ciudadanos y la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del PSOE"; es decir, aupando a Pablo Casado a la jefatura del Ejecutivo.