La presidenta del PP de Vizcaya: "Los menas están descontrolados"

La presidenta del PP de Vizcaya y portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, cree que la última violación grupal a una joven de 18 años en Bilbao es "la guinda del pastel, asquerosa y deleznable" de la "inseguridad creciente", y ha denunciado que los Menas (menores extranjeros no acompañados) están "descontrolados". Además, se ha ofrecido al alcalde, Juan Mari Aburto, para solucionar el "crecimiento" de la delincuencia "con mano firme y fin del buenismo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, González ha afirmado que la violación grupal denunciada por una joven de 18 años a finales de la pasada semana en Bilbao es "la guinda del pastel, asquerosa y deleznable", al problema de "inseguridad creciente" en la capital vizcaína.

Tras condenar "rotundamente" la violación presuntamente cometida por seis varones, dos de los cuales están ya en prisión, y trasladar su "cariño y apoyo" a la víctima y a sus familiares, González ha dicho que Bilbao es una ciudad "cada día más insegura". "Esta es la tercera denuncia por agresión sexual, y nosotros hemos firmado la condena institucional y lo seguiremos haciendo, pero eso no es la solución, hay que ir más allá", ha advertido.

Además de la condena institucional y de estar "todos unidos", también hay que "poner medidas para que esto termine". En ese sentido, ha considerado que "lo importante y lo primero es reconocer que Bilbao es una ciudad insegura, que crece la delincuencia, y que en sus calles hay muchas gentes que no saben convivir y respetar la ley".

Crecen las agresiones sexuales

Según ha asegurado, "cuando reconozcamos que es está pasando, entonces pondremos el remedio", pero "lo que pasa es que el alcalde no quiere reconocer que llevamos muchos años en esta deriva, y, ahora, se les va de las manos".

Raquel González ha insistido en que "la delincuencia crece, llevamos ya este año un 40% más de agresiones sexuales y veníamos de un año que había subido un 68%" y se ha preguntado "cuál es el porcentaje al que se tiene que llegar para que esto pare".

La portavoz popular ha afirmado que no son "hechos aislados", sino que "lo único que hay aislado aquí es el alcalde que, o no lo quiere ver o ya se ha hecho tan grande la bola que es imposible reconocer en el lío en el que nos han metido". No obstante, ha asegurado que "siempre hay tiempo" y le ha tendido la mano a Aburto para que "esto se solucione con mano firme y fin del buenismo".

González ha exigido que se cumpla la ley y ha advertido de que "no podemos estar más pendientes de que no se señale a un delincuente que de proteger a la víctima, a nuestras chicas". En ese sentido, ha dicho que, "al final, los bilbaínos son los últimos y primero todos los demás, y la delincuencia está creciendo, y tenemos muchos menas en nuestras calles que están descontrolados, y lo dicen las estadísticas", por lo que, "si lo sabemos, vamos a tener un poquito más de control sobre todas estas personas que no saben convivir en nuestra ciudad".