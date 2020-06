El PP estudia acciones legales contra Simón por el recuento de fallecidos en la crisis

El Partido Popular está estudiando una batería de acciones legales contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, ante la "ocultación" de miles de fallecidos por el coronavirus en el recuento oficial de víctimas por parte del Gobierno, según indicaron fuentes populares a Vozpópuli.

El principal partido de la oposición lleva varias semanas advirtiendo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "miente" sobre el número de fallecidos por la covid-19 y las citadas fuentes adelantan que se adoptarán decisiones cuando concluya la alerta sanitaria y el homenaje de Estado del 16 de julio: "Se pedirán responsabilidades de todo tipo".

En el PP están muy molestos con la última decisión de La Moncloa de establecer un sistema informativo para explicar, mediante un "procedimiento complejo", su "cuestionado" procedimiento de conteo de fallecidos por coronavirus. "Después de cambiar siete veces la metodología y congelar los datos desde el 7 de junio, hecho único en el mundo, el Gobierno se prepara para mentir con el número de personas que ya no están con nosotros", explicaron desde Génova, la sede nacional del PP.

El Ejecutivo actualizó este viernes la cifra de fallecidos por coronavirus. Según el Ministerio de Sanidad, el número de óbitos por coronavirus en nuestro país es de 28.313 personas, un total de 1.177 más que las comunicadas hasta ahora. Y desde ayer se irán sumando cada día los decesos que se contabilicen por el virus.

Los cómputos de otros organismos

Desde hacía un total de 12 días, los informes del Ministerio de Sanidad habían dejado de actualizar la cifra de muertos por covid-19, serie que se mantenía congelada en una misma cifra: 27.136 personas. Según explicó el director del CCAES en varias ocasiones, esta decisión se tomó para dar tiempo a las comunidades autónomas para que pudieran ajustar sus datos al nuevo sistema de notificación impuesto por Sanidad el pasado 11 de mayo y así "limpiar" la serie.

En el equipo de Pablo Casado creen que el Ejecutivo está falseando las cifras para no llegar, ni aproximarse, a los cómputos que dan otros organismos o instituciones. "El Gobierno utilizará cualquier procedimiento para no llegar, ni de lejos, a los datos del INE, las funerarias y del propio Instituto Carlos III. Sólo el INE, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, cifra el número de decesos en 48.000", argumentan los populares.

Para el PP es un "escándalo" que el Gobierno no diga la verdad sobre las cifras

El número de muertes total anunciada este viernes corresponde a en torno un 75% de los fallecimientos registrados en el Sistema de Monitorización de Mortalidad en España (MoMo) que contabiliza un total de 43.360 muertes de más durante el periodo de la pandemia. El propio Simón reconoció que "un porcentaje no excesivamente pequeño" de este desfase de cifras se pueden deber al covid-19, pero que en el momento del deceso no habían pruebas diagnósticas disponibles. "Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora", aseguró el epidemiólogo.

Para el PP es un "escándalo" que el Gobierno no diga la verdad sobre las cifras. "The Economist se unió a las críticas de otros medios como The New York Times, al señalar la gestión de Sánchez como la peor de la OCDE frente al Covid, por reaccionar tarde y sin un plan de acción claro. ¿Los medios más prestigiosos "crispan" también por denunciar las mentiras y errores del Gobierno?", se preguntan los populares.

Querella contra Simón

A finales de mayo ya se presentó una querella en los juzgados de Madrid contra Simón en la que se atribuía un presunto delito de homicidio imprudente y uno de falsedad documental por su gestión del coronavirus. En el marco de las diligencias se reclamó que se le retirase el pasaporte como medida cautelar. La denuncia aún no se ha admitido a trámite.

La abogada Verónica Suárez, del despacho SF Litigación, pidió que se lleven a cabo diligencias contra Simón por los "más de 27.700 homicidios por, cuando menos, imprudencia grave, si no mediante dolo eventual, dada la especialísima posición de garante del querellado que supone el puesto laboral que ocupa desde 2012".

Asimismo, en la investigación de la Guardia Civil sobre la autorización de la manifestación del pasado 8 de marzo (8-M) se señala al propio Simón. Las pesquisas del Instituto Armado indican que el responsable sanitario manejaba al menos tres días antes del 8-M datos que evidenciaban la gravedad de la crisis del coronavirus.

Simón es el encargado de comunicar diariamente el número de fallecimientos y contagios que está causando la pandemia en España. Sus declaraciones han generado polémica en más de una ocasión por el cambio de criterio respecto al uso de las mascarillas. En un primer momento, el director del CCAES no recomendó el uso de las mascarillas por parte de la población, pero ahora el Gobierno ha estimado obligatorio su uso en todos los espacios públicos donde no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad de dos metros.