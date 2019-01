Un portavoz de Tabarnia la lía en la convención del PP al pedir el apoyo para Vox

Un portavoz de la plataforma Tabarnia, Jaume Vives, ha afirmado ante la Convención Nacional del PP que "mucha gente" está enfadada con esta formación en Cataluña y fuera de ella, y ha avisado de que el "daño hecho" no se va a arreglar en un año. "Me piden que os diga que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, elijáis buenos compañeros de viaje", ha sugerido.

Vives ha lanzado este mensaje ante la mirada del presidente del PP, Pablo Casado, y de buena parte de la dirección de este partido que asiste a la Convención Nacional, durante un debate con otros representantes de la sociedad civil catalana dirigido por Dolors Montserrat, portavoz 'popular' en el Congreso.

He venido a tocar los huevos

"He venido aquí a tocar los huevos y no os va a gustar lo que voy a decir", ha avisado el portavoz, que, ha asegurado, traía el enfado de muchas personas que se han puesto en contacto con él para ayudarle a preparar esta intervención, según ha dicho.

Enfado por un lado porque los no nacionalistas en Cataluña se han sentido "profundamente abandonados" en los últimos años y por una aplicación del artículo 155 de la Constitución que llegó "tarde y mal". "No ha arreglado los dos problemas que tenemos: la educación y los medios de comunicación", ha añadido.

Jaume Vives ha añadido que el enfado de la gente se debe también a que al lograr la mayoría absoluta en el Congreso en la legislatura anterior, no se hizo lo que se había prometido y que durante mucho tiempo se ha "jugueteado" con el nacionalismo, tanto el catalán como de otras comunidades.

Ha dicho a continuación que hay dos colectivos a los que el PP "ha despreciado": los catalanes no nacionalistas y los católicos, a los que "se les ha dado una patada muy gorda durante muchísimos años".

Al PP se le ha pasado su oportunidad

Tras estas críticas, ha avisado que mucha de la gente enfadada cree que al PP se le "ha pasado ya" su oportunidad y es cuando ha dicho que tenía que trasladar una sugerencia de parte de esas personas: "Que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis elijáis buenos compañeros de viaje. El daño hecho se no se va a solucionar en un año".

Vives ha agradecido de nuevo la posibilidad de intervenir y ha defendido el sentido del humor para expresarse, especialmente en Cataluña. "El humor es importante porque el nacionalismo ha creado la imagen de que somos déspotas e intransigentes, nos ha convertido en monstruos o nos ha silenciado, y el humor nos humaniza", ha concluido.