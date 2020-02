¿Una nueva política exterior de Sánchez?: del giro con Venezuela a la 'alianza' con Italia

¿Hacia dónde va la política exterior española tras la formación del Gobierno de coalición? ¿Qué influencia tendrá Unidas Podemos a la hora de modular las relaciones de España en los próximos años? ¿Puede alejarse España del eje franco-alemán en la Unión Europea para buscar alianzas tras la salida efectiva del Reino Unido?

Los expertos perciben cambios tácticos con respecto a Latinoamérica y apuntan a un momento de incertidumbre tras ver cómo Pedro Sánchez pasó ser el primero en reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela a dar un perfil bajo a su reciente visita y a referirse a él como "líder de la oposición" en el país latinoamericano. "El señor Guaidó es dos cosas a la vez", llegó a defender la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

"No hay criterios claros. Se ha pasado de una política exterior que tenía unas directrices consolidadas y que los Gobiernos -con sus particularidades- respetaban, a una política exterior puramente coyuntural", critica el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Complutense, Rafael Calduch. "Lo único claro del nombramiento de la ministra de Asuntos Exteriores es que no hay política exterior", añade.

La sustituta de Josep Borrell en el Palacio de Santa Cruz, experta en comercio internacional, ha llegado a plantear en los últimos días su intención de tejer una alianza reforzada con Italia en el ámbito comunitario. "Vamos a trabajar juntos para estrechar relaciones, pero también para pensar de manera más estratégica en una Unión Europea cambiante", exponía tras su primer encuentro bilateral en España con su homólogo italiano, Luigi di Maio.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas Emilio Sáenz-Francés,restringe estas palabras al "terreno de lo simbólico" tras la decisión explicitada por el presidente francés Emmanuel Macron de incorporar a Polonia al grupo de liderazgo de la UE para la nueva etapa post-brexit.

"Creo que al Gobierno no le sentó bien verse fuera y trató de ver qué socios posibles podemos tener en Europa no tanto para construir un 'contrapoder', sino para intentar no presentar a España como un verso suelto en la política europea", explica. "Más allá de eso, no creo que la política exterior en relación a Europa vaya a sufrir cambios significativos", añade.

A la espera de que la recién nombrada jefa de la diplomacia explique en el Congreso las líneas maestras de su mandato, Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, también cree que la pauta será de continuidad.

"Tengo total convicción de que no hay una modificación estratégica que pueda ser equiparable a lo que ocurrió con (José María) Aznar en 2001. No es tanto alejarse de Francia y Alemania, sino decir que ahora no es tan complicado hacer cosas con Italia en temas presupuestarios, de inmigración, de agricultura o de atención al norte de África", añade refiriéndose a la forma en que Exteriores trasladó la idea como un posible error comunicativo.

Para Calduch, la prioridad de nuestras relaciones con la Unión Europea pasa precisamente por el entendimiento con París y Berlín, "máxime ahora que ya no están los británicos". "No nos podemos alejar del eje franco alemán en el momento en que la Unión Europea está renegociando las relaciones con el Reino Unido tras el brexit", remata. Aunque no ve mal buscar pactos o acuerdos de cara a eventuales negociaciones en las instituciones europeas, cree que no dejan de ser "circunstanciales".

Giro con Venezuela

Por su parte, Molina reconoce "cambios tácticos pero no estratégicos" tras la entrada de los morados en el Ejecutivo. "¿Hay un giro? No. Podría haberlo habido, pero la noticia es que no lo hay", asegura haciendo hincapié en que Pablo Iglesias ha renunciado a muchos de los planteamientos que defendía en 2015.

Aunque sí ve el empuje morado respecto a Venezuela, donde está actuando activamente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Es verdad que uno puede ver una cierta influencia de Podemos respecto a Venezuela. España ahora tiene una posición distinta a antes, cuando el Gobierno era solamente del PSOE", apunta. Pero también cree que la presencia morada contribuirá a 'suavizar' las relaciones con el nuevo Gobierno argentino, de perfil kirchnerista.

Para Sáenz-Francés, "la política con Venezuela de España va a ser de gestos fundamentalmente".Y confía "en que no vaya más allá" de eso. Lo importante -dice- es que "España pueda acreditar con acciones que se mantiene alineada con la UE y con una política exterior razonable en relación con Venezuela y con América Latina".

Los ministros de Podemos -dice- "van a querer que al menos se teatralice un alineamiento en política exterior con algunos de sus postulados". "Quiero pensar que el equipo técnico de Exteriores tendrá la capacidad de contrarrestarlo. Pero el problema es que la política exterior es cada vez más de Presidencia del Gobierno", añade elogiando el perfil del nuevo equipo del Ministerio. "Cada vez más se quiere gestionar y dirigir la política exterior desde Moncloa y no desde el Palacio de Santa Cruz", recalca Calduch.

La lupa de EEUU

Desde Estados Unidos miran con lupa los movimientos de nuestro país en relación a Latinoamérica y se mantienen a la espera de explicaciones sobre el encuentro desvelado por Vozpópulientre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Eliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado para los asuntos de Venezuela, mostró su inquietud hace pocos días: "Parece una violación de las sanciones europeas".

Todos los expertos coinciden en señalar la dificultad que presentan las relaciones con Washington, en un momento marcado por la amenaza por los aranceles y la denominada 'tasa Google'. "Es verdad que las relaciones con Estados Unidos hoy en día han salido un poco de la pauta de lo habitual para entrar en el terreno de la relación de un personaje muy particular, muy atrabiliario", dice Sáenz-Francés.

"Aunque siguiésemos la política exterior española con directrices consolidadas, con EEUU estaríamos al vaivén de las coyunturas del presidente Trump", concluye Calduch. De momento, el presidente republicano ha cursado una invitación para que los reyes de España hagan una visita de Estado en abril -máximo rango en las relaciones bilaterales-, a la que también acudirá González Laya.