Un policía informó a la trama 'Enredadera' de los antecedentes de un rival en un juicio

La investigación del caso 'Enredadera', que ha destapado una trama de corrupción asentada en diferentes partes de España, pero cuyo epicentro estaba en León, con el empresario José Luis Ulibarri como máximo cabecilla, ha puesto de manifiesto que un agente de la Policía Nacional de Astorga (León), identificado con el nombre Abelardo, ayudó a un empresario de la red corrupta a obtener los antecedentes policiales de un oponente en un pleito, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La propia UDEF resalta este "hecho relevante" en un oficio de 6 de junio de 2017 enviado al juez de Badalona que inició las pesquisas, Pablo J. Alonso García, en el que aseguró que la forma de actuar del agente tenía un carácter "netamente delictivo".

En concreto, aluden a la una posible "revelación de secretos por parte de un policía nacional llamado Abelardo, al parecer destinado en Astorga". Los agentes explican que este policía habría informado a Ángel Luis García Martín, alias 'El Patatero' de datos, como por ejemplo los antecedentes penales, de un rival en un juicio.

"Ilegalidad de sus actos"

"Este hecho es importante por sí mismo y por los miedos expresados por los intervinientes respecto de la ilegalidad de sus actos", completa el informe policial, que alude a tres conversaciones transcritas que apoyarían sus conclusiones contra la actuación del agente.

La primera de estas conversaciones que aluden a un posible delito de revelación de secretos, según la Policía, la mantuvo 'El Patatero' con su mujer el 16 de mayo de 2017. Y en ella Ángel Luis García explica que esa semana tenía un juicio contra el administrador de una empresa de Almería.

Y en ese momento 'El Patatero' dijo a que le ha pedido un favor a "Abelardo" para que le mirara los antecedentes de su rival, y que éste,a su vez, se lo había pedido "a un tal Pedro, de Astorga". Y según la conversación, al empresario le saltaron en la consulta "30 detenciones (20 de la Guardia Civil y 10 de los Mossos d'Esquadra)" y que era "un estafador profesional".

Comisaría de León

Ángel Luis García también explicó a su esposa en la conversación que "Abelardo" le dijo que después de la consulta le habían llamado de la Comisaría de León para preguntarle por qué había mirado los antecedentes de esa persona.

'El Patatero' acaba la conversación con su mujer diciéndole que lo que había hecho Abelardo "no era legal y que tenía miedo de que se grabaran las conversaciones".

La segunda llamada grabada en la que se alude a la actividad del agente "Abelardo" se produjo el 16 de mayo de 2017, y es el propio 'Patatero' quien llama al policía, quién le dice que le va a pasar el teléfono a su abogado, con la intención de que le repitiera a este lo que le había dicho a él el día anterior. "Abelardo le dice que le está comprometiendo, le pide que por favor no diga nada que le ha pasado la información porque le mete en un problema", explica el oficio policial.

Sin embargo, el abogado de Ángel Luis García tomó la palabra para pedirle que le explicara los antecedentes del otro empresario. Y Abelardo le dijo entonces que esa información era "confidencial" y que no podía decir nada. Sin embargo le explicó que no estaba en busca y captura, que tenía una orden de Averiguación de Domicilio y Paradero (ADP) "y un montón de detenciones".

"Por teléfono no"

Y después el agente repitió que le estaban "comprometiendo, que por teléfono no". Y entonces, según el relato policial, 'El Patatero' volvió a ponerse al teléfono para darle las gracias, a lo que Abelardo le espetó que no se le ocurriera decir nada.

En una nueva conversación entre el policía de Astorga y Ángel Luis García, llevada a cabo el mismo 16 de mayo de 2017, el primero se disculpa porque esa mañana "estaba un poco nervioso". Y 'El Patatero' le explicó que su oponente judicial no se había presentado al juicio.

"A ver si te sale bien", dijo entonces Abelardo, que después explicó: "Cuando eso me llamas, me dices y quedamos, pero tienes que decírmelo con más tiempo, joder. Tú cuando eso me llamas y lo hacemos todo en persona, de aquí en adelante todo en persona", completó el policía nacional, según el sumario.