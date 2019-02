Un sector de Podemos ve conveniente el 'superdomingo' electoral para desarmar a Errejón

“Antes de ayer la idea era no votar, pero ahora, ¿por qué meterse en este lío?”. Así resume un dirigente de Podemos su idea sobre la posibilidad de que, si naufragan los presupuestos de Pedro Sánchez, el partido de Pablo Iglesias tenga que prepararse para una confrontación electoral adelantada. Este miembro junto a otros afines a Iglesias creen que un superdomingo electoral (autonómicas, generales y europeas juntas) “descolocaría” a Íñigo Errejón al evitar que la competición se limite a Madrid. “Así no hablamos de Carmena, y la campaña de Errejón muere”, comentan.

La situación política es convulsa, y el debate en Podemos, encendido. Se confrontan dos ideas, una más proclive a hacer todo lo posible --pero desde la “discreción”-- para que los partidos independentistas reculen y retiren la enmienda a la totalidad a las cuentas de Sánchez. Y otra, abierta a analizar el futuro como una oportunidad.

Capitalizar el voto conservador

“Cuanto más se tarda, más se llega peor a las elecciones”, reflexionan fuentes de Podemos, que creen que un superdomingo electoral puede resolver el conflicto interno que estalló cuando Errejón anunció que competirá a las elecciones madrileñas en la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid. Podemos capitalizaría el voto más conservador del partido en todo el territorio nacional, creen estas fuentes, y el partido de Iglesias podría reivindicar políticas como el borrador presupuestario y la moción de censura a Mariano Rajoy.

Si hay elecciones generales, Podemos reivindicará el borrador presupuestario y la moción de censura a Rajoy, explican en Podemos

Por ello, si de aquí al 13 de febrero el bloque independentista mantiene su pulso, la opción que barajan estos dirigentes es proponer un adelanto electoral para mayo. Entienden que de esta manera el partido capitalizará la marca y evitará jugarse el futuro solo en la plaza de Madrid, donde Errejón va recaudando fondos y apoyos.

Sin presupuestos, es muy difícil que Sánchez llegue a 2020", afirma Irene Montero

No todos, no obstante, son partidarios de esta idea. Algunos apuestan por la cautela: “Si hay elecciones generales, Errejón también querrá jugar”, explican. Y comentan que, de ser así, el ex número dos sumará apoyos entre miembros de la sociedad civil, como escritores y personas del mundo del espectáculo, además de viejos dirigentes de Izquierda Unida alejados por Alberto Garzón, como Gaspar Llamazares. Aunque reconocen que si se adelantan elecciones pocos días antes del superdomingo, Errejón se quedaría en fuera de juego.

A favor del "relator"

Oficialmente, Podemos trabaja con los partidos independentistas Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT para avanzar en las negociaciones. Defiende la figura del “relator” en la mesa de partidos catalanes respaldada por Sánchez. Y apoya figuras como la del ex líder de En Comú Pudem, Xavier Domènech, o de dirigentes del PNV, para este papel de puente. “Pero tiene que ser un político”, señalan.

El problema es que en la formación de Iglesias dudan de que, de mantenerse el rechazo independentista, Sánchez pueda seguir gobernando. “Es muy difícil, muy difícil” que llegue a 2020, reiteró el lunes Irene Montero. Y otras fuentes de la formación recuerdan la fragilidad del gobierno socialista en el Congreso: “No puedes gobernar con 84 diputados decreto a decreto”.

En definitiva, Iglesias espera. Pero los suyos empiezan a mentalizarse con un posible adelanto electoral. Aseguran que a nivel territorial ya han comenzado los primeros movimientos para activar a los militantes. Apelan a la unidad para evitar que algunos se decanten por Errejón. Avanzar hacia un superdomingo electoral es una jugada arriesgada, reconocen muchos, pero una victoria permitiría desbaratar definitivamente a Errejón y su proyecto político.