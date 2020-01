Podemos quiere declarar a Santiago Abascal ‘persona non grata’ en La Rioja

El grupo parlamentario de Podemos en La Rioja quiere declarar al diputado y líder de Vox, Santiago Abascal, persona non grata en esa Comunidad. Podemos La Rioja, liderado por la consejera Raquel Romero, y que gobierna en coalición con el PSOE, sostiene que los trabajadores del Servicio Riojano de Atención a la Sexualidad (SERISE) encargado de impartir charlas de diversidad sexual en los colegios sufrieron una “intolerable campaña de desprestigio, acoso, amenazas y persecución” por parte de Vox. El partido de Abascal criticó la labor del SERISE para justificar su defensa del llamado pin parental. Pero Podemos cree que “incita al odio y a la división entre españoles”.

El pasado 19 de enero, Vox difundió en las redes sociales un mensaje acompañado por este texto: “Así adoctrinan a menores de 6 años en sexología en las escuelas de La Rioja”. En su mensaje Vox ofrecía un audio de cuatro minutos en el que se puede escuchar a dos profesionales del SERISE dar una charla sobre sexo. Para Vox, esa grabación justifica la aplicación del PIN parental, que propone que los padres elijan los contenidos extracurriculares de sus hijos. Para Podemos, sin embargo, esos audios son “falsos y editados”.

Así adoctrinan a menores de 6 años en sexología en las escuelas de La Rioja.✅ Por esto es fundamental el #PINParental que propone VOX.Para que los padres puedan negarse a que sus hijos asistan a estas charlas y talleres que suponen una perturbación de la inocencia infantil. pic.twitter.com/2dRpaIayGm — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 19, 2020

El partido morado califica la actuación de Vox como una acción “sin precedentes (…) desde la recuperación de las libertades democráticas”. Y plantea a los grupos políticos del Parlamento de La Rioja “declarar persona non grata a don Santiago Abascal Conde”.

En la propuesta parlamentaria de Podemos, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se puede leer: “Los grupos que conforman el Parlamento de La Rioja, por medio de la presente Declaración Institucional, quieren dejar constancia de su apoyo expreso a las trabajadoras de SERISE, y manifestar su completo rechazo a toda forma de intimidación, coacción o vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como reafirmar su compromiso con la libertad de expresión y el derecho constitucional a recibir una educación pública y gratuita sin discriminación de ningún tipo”.

El Parlamento regional de La Rioja está conformado por el PP, PSOE, Ciudadanos y el grupo mixto, del que forma parte Podemos. A finales del pasado mes de agosto, Podemos cerró un pacto de gobierno con la socialista Concha Andreu. La única diputada de Podemos, Romero, entró en el Ejecutivo. Hoy desempeña el cargo de Consejera de Participación y Cooperación.

Acción "sin precedentes"

Con esta maniobra, Podemos lleva el debate sobre el pin parental al Parlamento de La Rioja, después de que la polémica se ha convertido en tema nacional. El pasado martes, Pablo Iglesias y Abascal se enzarzaron en las redes sobre esta exigencia. "A los niños no los tenemos que educar ni tú ni yo”, escribía Iglesias. Mientras que Abascal contestaba: “No Pablo. A los tuyos los educas tú. A los míos yo”. Y añadía el diputado de Vox: “Lo que es seguro es que a los míos no vas a educarlos tú ni los de tu secta comunista”.

En un acto que se desarrolló en Madrid pocas horas después, Iglesias contraatacó: “Es escandaloso que los herederos ideológicos de los que entregaron la Educación de nuestro país a la Iglesia; de los que arrancaron a millares de niños y niñas españolas de sus padres, para enseñarles a cantar el Cara el sol, para enseñarles que la letra con sangre entra, o para enseñar a las niñas que siempre iban a tener que vivir bajo la bota de un varón, digan ahora que educar en democracia es adoctrinar".