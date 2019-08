Podemos presiona a Sánchez planteando renunciar a Trabajo si asume Transición Ecológica

Podemos ha tomado la iniciativa para retomar las negociaciones de un gobierno de coalición con el PSOE. La formación liderada por Pablo Iglesiasha trasladado este martes al Gobierno en funciones un documento de 119 páginas en el que se recogen las principales propuestas programáticas que los morados consideran necesarias para llegar a un acuerdo.

Además del acuerdo programático, Iglesias ofrece hasta cuatro propuestas diferentes para conformar un gobierno de coalición. En todas ellas, Podemos asumiría la Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad y tres ministerios, mientras que deja al PSOE la opción de elegir que cartera cede a la formación progresista: Trabajo o Transición Ecológica. Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo fue el gran quebradero de cabeza de los equipos negociadores el pasado mes de julio, ya que Podemos exigía su control y los socialistas se negaron de manera tajante.

Transición Ecológica es un ministerio que Iglesias considera "asequible" que Pedro Sánchez ceda. Como ya infromó Vózpopuli el pasado mes de junio, Podemos aspira a esta cartera para gestionar una nueva empresa pública de energía, como recoge el programa electoral de la formación.

La postura del PSOE ha sido el rechazo a un posible gobierno de coalición. Los socialistas se han reunido durante las últimas semanas con diferentes colectivos sociales en un intento de "presionar" a Podemos para que apoye la investidura de Sánchez en septiembre, y ha instado al partido liderado por Pablo Iglesias a llegar a un acuerdo programático que pondría en marcha un gobierno "monocolor" del Partido Socialista.

Cataluña, migrantes, alquileres y SMI

Podemos propone recuperar la idea de crear una mesa de partidos para el diálogo sobre Cataluña, un tema que ya estuvo muy presente en los últimos meses con la famosa figura del "relator" que planteó el PSOE. Podemos secundó en su momento esa mesa de partidos con su "relator", pero defendía, en línea con los independentistas, que en ese foro se pudiera hablar del derecho de autodeterminación.

"Esta Mesa debe tener como objetivo el acercamiento institucional entre la Administración catalana y la estatal en la búsqueda de soluciones y diagnósticos comunes al conflicto territorial, sean dichas soluciones o diagnósticos de ámbito económico, político o lingüístico", reza el texto.

En cuanto a la política migratoria, la formación morada aspira a tener competencias para articular vías seguras y legales de entrada de migrantes en nuestro país. Además, quieren tener el poder para decidir sobre el derecho a asilo y sobre los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en suelo español.

Además, Iglesias quiere tener también todo el poder ejecutivo sobre el Plan Estatal de Vivienda y la facultad de regular los precios de alquiler. También quieren poder sancionar a la vivienda vacía y regular el mercado hipotecario, los alquileres turísticos y la construcción de vivienda pública.

Una de las propuestas de los morados que el PSOE no tendría muchos problemas en asumir es el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional. Podemos apuesta por subirlo a 1.200 euros a lo largo de la legislatura, además de asegurar por ley la actualización de las pensiones al IPC y derogar la reforma laboral de 2012.

"No hay excusas"

Desde Podemos señalan que toman la decisión de presentar esta propuesta para plantear "diversas opciones" y evitar que "no haya excusas" por parte de los socialistas. Según ha afirmado el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, en una rueda de prensa en San Sebastián, lo que ha hecho su formación es "retomar la negociación en el punto que se quedó".

Ugalde ha instado a Sánchez a no "salirse por la tangente" y rechazar un gobierno de coalición. "Después de 80 días, prácticamente, en los cuales Pedro Sánchez estuvo lanzando mensajes a Ciudadanos y al PP, que finalmente le han dicho que no va a haber una abstención, se entró en una negociación que fue muy rápida, muy urgente, y no dio tiempo a cuadrarla adecuadamente", ha declarado el líder de Equo ante los periodistas.