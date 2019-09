Podemos insiste en un Gobierno de coalición a la espera de reunirse este jueves con el PSOE

La portavoz de Unidas Podemos, Noelia Vera, ha insistido en la necesidad de que se conforme un Gobierno de coalición entre su formación y PSOE para que haya "garantías" de cumplimiento del programa que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presentó ayer con 370 medidas sociales.

"Hay cosas que suenan bien del programa, otras que no compartimos y otras que echamos en falta y nos llama soberanamente la atención, como es el tema de Vivienda donde no se habla del freno a los desahucios. Son cosas que nos ayudan a entender por qué es necesario un Gobierno de coalición, para que haya garantías de cumplimiento", ha explicado Vera en una entrevista en RNE.

Además, Vera ha señalado que la oferta que hace ahora el PSOE es "volver a junio" cuando el partido de Sánchez ofreció a Unidas Podemos un Gobierno de cooperación que consistía en apoyar un programa "diseñado por el PSOE" y que se quedó "en el aire" al demostrarse que "existía una necesidad de compartir" el Gobierno.

La portavoz de UP también ha destacado que un gobierno socialista en solitario "no va a funcionar" como "ya se vio con la moción de censura" al no tener los apoyos suficientes para aprobar, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado que hicieron que Sánchez convocara las elecciones generales del 28 de abril. "Mira lo que ha durado un gobierno socialista en solitario", ha puntualizado.

Reunión este jueves

Vera ha indicado que el próximo jueves, 5 de septiembre, se reunirán los equipos negociadores de ambas formaciones para negociar de cara a la recta final de septiembre e intentar formar un Gobierno de coalición, puesto que para Unidas Podemos, ir a unas nuevas elecciones sería "el peor de los escenarios".

"Es decirle a la gente que votó mal y que tiene que volver a votar. En julio lo tocamos con la punta de los dedos, teníamos un Gobierno de coalición, pero en 48 horas era muy difícil acabar las negociaciones por lo tanto, ahora, sigamos negociando", ha señalado Vera para después recordar que UP se abstuvo en la investidura fallida de Sánchez "como guiño" para seguir avanzando dichos acuerdos en septiembre.

Según ha explicado, ahora es el momento de negociar "para la segunda oportunidad" de tener un Gobierno de España, aunque ha lamentado que Sánchez prefiera "ir a elecciones". "Eso se lo preguntaremos mañana al equipo, qué prefieren", ha finalizado Vera.