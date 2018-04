IU-Madrid pone pegas a la autonomía del proyecto de Errejón para 2019

Una vez que Íñigo Errejón sea elegido el próximo mes por las bases de Podemos como candidato para las elecciones autonómicas de 2019, su equipo deberá poner en marcha el proceso de negociación para la confluencia con el resto de actores de la izquierda madrileña, principalmente con Equo e Izquierda Unida.

Pero el adelanto del proceso de primarias en Madrid no encaja con el planteamiento que defienden desde IU-Madrid, cuya voluntad pasa por elaborar primero un programa de manera participada con el resto de actores políticos y sociales y someter después a unas primarias conjuntas la candidatura definitiva que se presente a las urnas en 2019. Así se debatirá en la coordinadora regional que celebran este martes.

El Partido Comunista de Madrid, integrado en IU, puso hace dos semanas sus propias condiciones que apuntan en esa misma dirección. Ni acuerdos cerrados por arriba ni un candidato que venga impuesto sin consenso. Si no se dan estas circunstancias, no se descarta la posibilidad de concurrir en solitario o, al menos, al margen de Podemos. Todo está aún demasiado verde, pero una competición electoral entre ambos actores de izquierdas a nivel autonómico podría perjudicar no sólo a los intereses del partido morado, sino que podría dejar fuera de la Asamblea de Vallecas a IU, como ocurrió en 2015.

Los inscritos del partido morado votaron en marzo, a propuesta de Pablo Iglesias, que su partido abra contactos con las "fuerzas hermanas" para explorar las futuras alianzas electorales, en las que deberán figurar las siglas moradas. Mientras tanto, la dirección estatal de Podemos y la de IU negocian desde hace meses un posible acuerdo-marco por el que se deberá regir la futura unión; aunque podrá haber excepciones. Los partidos se cuidan mucho de dar ningún detalle de las conversaciones hasta que lleguen a un pacto. "Las cosas van bien", se limitan a responder desde ambos lados.

los Anticapitalistas, tercera corriente de Podemos, decidió quedarse fuera del proceso interno

La máxima exigencia de Errejón para encabezar la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid pasaba por gozar de plena autonomía con respecto a la dirección regional de Ramón Espinar para diseñar su campaña y elaborar las medidas de su programa electoral. También quiso tener voz en la política de alianzas.

Aunque casi todas sus demandas fueron satisfechas, deberá negociar con el resto de actores la inclusión de miembros en la lista. No está claro si su pretensión pasa por reservar determinados puestos o acabar aceptando las primarias conjuntas que le exigen. En cualquier caso, las suspicacias pueden surgir. El número dos de la lista de Errejón estará ocupado por la actual diputada Tania Sánchez, ex IUCM y con larga trayectoria en la política regional. Abandonó el partido e impulsó Convocatoria por Madrid, que acabó integrándose en Podemos.

Por otro lado, las peticiones de IU-Madrid no distan mucho de las de tercera corriente de Podemos, los Anticapitalistas, en los que se referencia la portavoz en la Asamblea Lorena Ruiz-Huerta. Estos últimos decidieron quedarse fuera del proceso interno que elegirá la futura candidatura del partido morado para la región. Y justificaron su postura criticando el pacto de unidad alcanzado entre 'pablistas' y 'errejonistas' como "un reparto de sillones". En este sentido, mantienen su voluntad de conseguir "unas primarias de unidad popular, democráticas y con un programa participado".