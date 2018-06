Nuevo frente para Iglesias: los críticos se rebelan contra su sistema de primarias

La tensión aumenta entre la dirección de Podemos y miembros de la corriente Anticapitalistas -el ala más dura pero minoritaria del partido-. Esta vez, a cuenta del modelo de primarias establecido para conformar las listas de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. El incendio tiene tres focos. El primero y más virulento, en Andalucía, donde la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, ha cerrado un preacuerdo de confluencia con el líder de Izquierda Unida en la Comunidad, Antonio Maíllo.

El contenido de dicho pacto difiere del protocolo elaborado a nivel estatal por el secretario de Organización, Pablo Echenique. Aunque para IU no es un problema, la dirigente andaluza prevé celebrar primarias conjuntas y establecer una marca electoral aún por concretar. La aprobada en el acuerdo estatal alcanzado el sábado también con Equo es "Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo". Las bases de Podemos ratificaron en marzo por amplia mayoría la propuesta de Pablo Iglesias para que las siglas del partido apareciesen en las papeletas.

Echenique aseguró el lunes que tendría que "hablar" con "los compañeros de Analucía" para tratar de reconducir la situación. Pero Rodríguez, lejos de rebajar sus pretensiones, respondió este miércoles que no les iban a "aguar la fiesta". "Primero la política, después el reglamento interno", afirmó la dirigente que pelea desde hace tiempo por lograr una mayor autonomía política y la descentralización efectiva del partido morado.

Podemos apuesta por celebrar primarias propias en cada partido y negociar después los puestos de las listas con el resto de fuerzas. El pulso de Rodríguez ha provocado, de momento, la dimisión de Isabel Franco, miembro de la ejecutiva de Podemos Andalucía. La también diputada de Unidos Podemos en el Congreso por Huelva se ha marchado entre duras críticas a la dirigente andaluza y al acuerdo que, según sostiene, provoca "desconectar, desenchufar y apagar" al partido en la comunidad. Y no sólo eso, sino que acusa a la coordinadora regional de querer crear una organización nueva. Unas afirmaciones que el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, negó rotundamente.

Madrid

El segundo foco del incendio se encuentra en Madrid. Distintos cargos públicos de Podemos afines a Anticapitalistas, junto a ediles críticos del Ayuntamiento de la capital como Rommy Arce, Pablo Carmona o Montse Galcerán (Ganemos) y activistas sociales presentaban un manifiesto en el que exigen a Podemos, IU y Equo celebrar un proceso de "primarias abiertas, democráticas y proporcionales" para configurar las candidaturas de izquierdas con las que concurrirán a las urnas en 2019. Se trataría de repetir la fórmula de Ahora Madrid que llevó a Manuela Carmena el Consistorio, pero a nivel regional.

En total, cien firmantes de diversos ámbitos cuyo propósito es establecer un espacio de unidad popular que supere "el monopolio de los partidos". Fuentes de la dirección regional morada que controla Ramón Espinar no se explican este movimiento por parte de los cargos públicos de Podemos y aseguran que "les sitúa fuera" de la organización. El ex número dos del partido, Íñigo Errejón, fue elegido por la militancia como candidato a la Comunidad de Madrid para 2019 en un proceso de primarias en el que los Anticapitalistas decidieron no participar.

Entre los firmantes del manifiesto está el máximo representante de la tercera familia del partido -el eurodiputado Miguel Urbán-, y la portavoz en la Asamblea de Vallecas, Lorena Ruiz-Huerta. "En ningún sitio pone que no se puedan hacer primarias conjuntas", dijo Camargo en referencia al protocolo elaborado por la secretaría de Organización. "No hay un rechazo expreso", expuso durante la rueda de prensa de presentación del manifiesto en el centro cultural de la Puerta de Toledo.

Castilla-La Mancha

El tercer foco se encuentra en Castilla-La Mancha; la comunidad en la que Podemos entró en el gobierno regional socialista de Emiliano García-Page. El pasado jueves nacía la corriente 'Alternativa Castilla-La Mancha'. Además de reclamar la salida de dicho ejecutivo, piden también primarias conjuntas para elaborar las candidaturas de 2019, en línea con lo planteado en Madrid y Andalucía.

Después de meses de desencuentros y tras el triunfo de Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy, la corriente minoritaria de Podemos emitió un duro comunicado en el que reprochaba a Iglesias "mendigar insistentemente" la entrada en el nuevo Ejecutivo socialista. Según sostienen, es mejor aprovechar la "debilidad" parlamentaria con la que nace el Gobierno para "recuperar y conquistar derechos" y revertir el legado del PP.